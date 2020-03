2629 pracowników służby zdrowia we Włoszech jest zakażonych koronawirusem - wynika z raportu opublikowanego w środę na podstawie analiz krajowego Instytutu Zdrowia. Lekarze i cały personel medyczny stanowią 8,3 proc. wszystkich zakażonych.

Zdjęcie ilustracyjne / IGOR KUPLJENIK / PAP/EPA

8,3 procent wszystkich przypadków to więcej niż dwa razy niż wskaźnik w Chinach - zaznaczył prezes medycznej fundacji naukowej Gimbe Nino Cartabellotta. To ta fundacja opracowała raport na temat zachorowań na koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia.



Dotychczasowy bilans w całych Włoszech to 2503 osoby zmarłe wśród zakażonych i ponad 31 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.