Za nami kolejna doba z wysoką liczbą ozdrowieńców, czyli zakażonych koronawirusem, którzy wyzdrowieli. Od wczoraj w całej Polsce potwierdzono 277 takich przypadków. W sumie ozdrowieńców w naszym kraju jest już ponad 11 i pół tysiąca - poinformowało przed godziną 10 Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły niektóre połączenia krajowe. Zgodnie z zaleceniami, pasażerowie w samolocie mogą zajmować najwyżej 50 proc. miejsc.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2219 osób. Wyzdrowiało 11 tys. 726 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 692 osoby, a kwarantanną - 78 tys. 470.



Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.



Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.





09:32 WĘGRY

Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 29 kolejnych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły tam 532 osoby. Wykryto w sumie 3921 zakażeń. 2160 osób uznano za wyleczone.



427 chorych wymaga opieki szpitalnej, przy czym 24 oddycha przy pomocy respiratora.



Od 4 maja stopniowo znoszone są na Węgrzech restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Można już chodzić do restauracji, uczestniczyć w mszach, sklepy otwarte są bez ograniczeń godzinowych.



26 maja rząd Węgier złożył w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. Stan zagrożenia obowiązuje na całym terytorium kraju od 11 marca.





09:07 POLSKA

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego ze strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



Mężczyzna ostatni raz był w pracy w piątek. Jego dziewięciu kolegów objętych jest kwarantanną. W tym tygodniu znane będą wyniki ich badań na obecność koronawirusa.



Jednostka funkcjonuje normalnie. Zakażony strażak czuje się dobrze, przebywa w izolacji w domu.





09:05 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 328 przypadków zakażenia koronawirusem, dziewięciu chorych na Covid-19 zmarło, a 388 wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia. Bilans infekcji wzrósł do 24 340, zgonów do 727, a wyzdrowień do 10 078.



W ciągu ostatnich 24 godzin najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie rówieńskim (53), żytomierskim (34) i lwowskim (34). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3410) i w Kijowie (3071).



Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 372 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 16 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.



W poniedziałek na Ukrainie część regionów weszła w kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.



Pozwolono m.in. na uruchomienie transportu kolejowego i autobusowych przewozów między obwodami. Mogły także zostać otwarte placówki edukacyjne i szkoleniowe (np. szkoły nauki jazdy), siłownie, baseny i fitness kluby, jednak bez możliwości organizowania zajęć grupowych z udziałem powyżej 10 osób.





09:00 EDUKACJA W CZASACH PANDEMII

Są to zadania samorządów oraz dyrektorów i wychowawców. (...) Zgodnie z przepisami prawa, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, to najpierw dyrektor i wychowawca interweniują u rodziców próbując doprowadzić do tego, żeby dziecko uczęszczało do szkoły. Gdy to nie pomaga, wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien interweniować i nawet z udziałem policji doprowadzić do tego, aby to dziecko realizowało obowiązek szkolny - tak na pytanie czy ministerstwo edukacji monitoruje, ilu uczniów zniknęło z systemu edukacji od początku pandemii odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski.

Ilu uczniów zniknęło z systemu edukacji? Piontkowski: Tak naprawdę, to chyba dziś w Polsce nikt nie wie Jakub Rutka / RMF FM

08:32 POZNAŃ

Dwa przyloty z Warszawy i dwa wyloty do stolicy kraju są obsługiwane od poniedziałku na poznańskim lotnisku Ławica. Port lotniczy wdrożył procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem koronawirusem. Na razie zainteresowanie jest znikome.



Do terminalu mogą wchodzić wyłącznie pasażerowie z kartami pokładowymi, względnie osoby opiekujące się niepełnoletnimi lub osobami niepełnosprawnymi. Obiekt został podzielony na część przylotów i wylotów, tak by pasażerowie z tych stref nie mieli ze sobą kontaktu.





08:20 GDAŃSK

Około 200 pasażerów - przylatujących i odlatujących - obsłużyło gdańskie lotnisko w poniedziałek, kiedy to PLL LOT wznowiły połączenia krajowe. Narodowy przewoźnik wykonał tego dnia osiem lotów - w obie strony -pomiędzy Gdańskiem a Warszawą i Krakowem.



1 czerwca br. Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły połączenia krajowe.



W Gdańsku pierwsza maszyna narodowego przewoźnika wylądowała po godzinie 8 z pasażerami z Warszawy, a kolejna - około g. 9 - z podróżnymi z Krakowa na pokładzie.



W związku z epidemią koronawirusa gospodarze gdańskiego lotniska zalecają odprawę online i posługiwanie się elektronicznymi kartami pokładowymi. Podróżni poddawani są badaniu temperatury ciała. Na terenie całego terminalu i w samolotach trzeba nosić maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos. Pasażerowie przemieszczający się po terminalu powinni zachować pomiędzy sobą co najmniej 1,5-metrowy dystans.





07:55 POLSKA

W marcu lawinowo wzrosła liczba wystawianych zwolnień L4. To wtedy wprowadzono ostre ograniczenia związane z epidemią - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".



07:30 KATOWICE

Lotnisko Katowice deklaruje gotowość do wznowienia ruchu pasażerskiego - zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Loty krajowe powinny tam rozpocząć się od 15 czerwca. Loty międzynarodowe na razie pozostają w Polsce wstrzymane do 6 czerwca.



Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego portu, który cały czas prowadzi ruch cargo i obsługuje loty związane z serwisowaniem samolotów, już w ub. tygodniu tamtejsze służby były przygotowane do wznowienia obsługi ruchu pasażerskiego na bazie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Union Aviation Safety Agency - EASA).



Po piątkowym ogłoszeniu wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego - przygotowanych na podstawie wytycznych EASA, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - katowickie lotnisko potwierdziło gotowość do wznowienia obsługi pasażerów.





07:00 NIEMCY

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 213 do 182 028 - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w RFN w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8522.



W poniedziałek rano RKI informował o 333 nowych przypadkach zakażenia i 11 zgonach wśród osób, które przechodziły Covid-19.



Jeszcze na przełomie marca i kwietnia - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.



06:30 LOT NA NOWYCH ZASADACH

Zgodnie z zaleceniami, pasażerowie w samolocie mogą zajmować najwyżej 50 proc. foteli; najważniejsze jednak, że zaczęliśmy znowu latać - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Dodał, że rezerwacje biletów są na poziomie kilku procent w porównaniu do tych z zeszłego roku.





06:20 CO ZE ŚWIADECTWAMI UCZNIÓW?

O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów - poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.





06:00 MEKSYK

Liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w Meksyku przekroczyła w poniedziałek 10 tysięcy - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 237 nowych przypadków śmiertelnych.



W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło 10 167 osób. Stwierdzono też 2771 nowych zakażeń, tym samym liczba osób zainfekowanych wynosi 93 435.



Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań. W kraju wykonywana jest zbyt mała liczba testów. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.

05:45 USA

743 osoby zmarły w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z najnowszych, opublikowanych w poniedziałek danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 105 099.



Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA potwierdzono do tej pory ponad 1 809 109 przypadków koronawirusa.



Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.



Pierwszą śmierć z powodu koronawirusa odnotowano w USA w lutym. 24 kwietnia bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju przekroczył 50 tys. Podwoił się w nieco ponad miesiąc.





22:50 Reporter RMF FM w charytatywnej akcji na rzecz medyków

Kolejny dziennikarz RMF FM zaangażował się w charytatywną akcję #hot16challenge2, której celem jest wsparcie medyków walczących z koronawirusem. Tym razem to poznański reporter RMF FM Mateusz Chłystun.