Kilkudziesięciu lekarzy-ratowników medycznych oraz pielęgniarek poleciało do Wielkiej Brytanii, aby robić testy polskim kierowcom, którzy zostali zatrzymani przed kanałem La Manche. Ma to związek z wykryciem nowego szczepu koronawirusa na Wyspach. Do Francji można się dostać jedynie po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. Oczekiwanie na badania jednak znacznie się przedłuża, a kierowcy skarżą się na trudne warunki. Brakuje im żywności, wody i dostępu do sanitariatów.

