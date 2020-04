Koronawirus uderza w amerykańską gospodarkę. Według "Washington Post", na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci ostrzegali o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie. Od dziś musimy zasłaniać usta i nos po wyjściu z domu. Nakaz dotyczy niemal wszystkich po ukończeniu 4. roku życia. Możemy to robić przy pomocy maseczki, maski, odzieży lub jej części. Dziś poznamy też rządowy harmonogram łagodzenia obostrzeń w Polsce. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 2 mln. SARS-CoV-2, wywołujący groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19, pochłonął już ponad 128 tys. osób.

· Od czwartku wyjście z domu tylko w maseczce.

· Dziś "zostaną zarysowane" propozycje rządu dotyczące kolejnych faz zmiany w obostrzeniach na najbliższych kilka tygodni

· W Polsce zakażone są już 7582 osoby. Zmarło 286 chorych.

· Ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys.

05:34

W Meksyku zarejestrowano 448 nowych przypadków koronawirusa i 43 kolejne zgony. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 5847 a 449 osób zmarło.

W Meksyku koronawirus rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. Zdaniem wiceministra zdrowia Hugo Lopeza-Gatella, liczba zarażonych może wynosić nawet ponad 26500.





05:31

W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa, w tym 34 u osób, które powróciły z zagranicy.

Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi obecnie - według oficjalnych danych - 3342 a zarażonych 82341.

05:15

Sklep. Stacja benzynowa. Poczta. Albo poczekalnia u lekarza. We wszystkich tych miejscach od dziś obowiązkowe jest zakrywanie dolnej części twarzy. Lekarze przypominają, że nie musi być to maseczka. Co więcej - żeby zamiast maseczek chirurgicznych, które są najbardziej potrzebne medykom - wybierać maseczki materiałowe, szale albo chusty.





05:07

Dziennik "Washington Post" informował, że na dwa lata przed epidemią koronawirusa amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhanie, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak pisze amerykański dziennik, w tym laboratorium przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy.

05:06

Donald Trump ocenił, że szczyt zachorowań jest już za Amerykanami. Zapowiedział, że w czwartek ogłosi wytyczne, w jaki sposób stany mają otwierać swoje gospodarki. Proces ten będzie stopniowy i uzależniony od konkretnego stanu. Prezydent uważa, że niektóre z nich otworzyć się mogą jeszcze przed 1 maja.

05:04

W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów.

Reuters szacuje, że ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tys. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje niższą liczbę - 28326.





04:58

Amerykańscy eksperci uważają, że spadek produkcji jest znacznie większy, niż przewidywali to ekonomiści. Gospodarka USA znalazła się niemal w stanie zastoju - podkreśla agencja AP. FED uważa, że to największy spadek produkcji w USA od czasów demobilizacji po II wojnie światowej. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ocenia, że koszty walki z epidemią koronawirusa tylko w tym mieście wyniosą aż 10 miliardów dolarów. Dodał, że bez wsparcia rządu federalnego Nowy Jork sobie z tym wszystkim nie poradzi.