Kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła we wtorek przedłużenie lockdownu w całym kraju do 14 lutego. Decyzja ta została podjęta na spotkaniu z władzami krajów związkowych.

Angela Merkel, kanclerz Niemiec / FILIP SINGER / PAP/EPA

Niemcy przedłużają lockdown do 14 lutego. Obecne obostrzenia miały trwać do końca stycznia. Zgodnie z nimi obowiązuje zakaz opuszczania domów bez konieczności. Otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte zostały również zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Na wtorkowym spotkaniu zdecydowano też, że właściciel przedsiębiorstw muszą, jeśli to możliwe, organizować dla swoich pracowników pracę zdalną do 15 marca.



Więcej osób powinno pracować w domu, aby pomóc w dalszym ograniczaniu kontaktów, które mogą służyć rozprzestrzenianiu się koronawirusa - powiedziała Merkel.

Obecnie w domu pracuje mniej osób, niż podczas pierwszej wiosennej fali pandemii - dodała.