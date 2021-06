Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że jesienią przeprowadzone zostaną "szczepienia odświeżające" przeciwko Covid-19 dla osób starszych, które jako pierwsze otrzymały szczepionkę na koronawirusa. "Mamy przed sobą lato, które daje wiele możliwości, ale nie możemy być beztroscy, musimy bardzo uważnie przyglądać się sytuacji" – podkreśliła.

Merkel przyznała, że jest zadowolona z "niezwykle pomyślnego" rozwoju sytuacji, czyli szybko spadającej liczby nowych zakażeń koronawirusem. Jej zdaniem to oznacza, że opłaciły się wysiłki rządu podjęte w ostatnich miesiącach. Rozwój sytuacji pod względem liczb jest bardzo satysfakcjonujący - oceniła po spotkaniu z przywódcami 16 krajów związkowych Niemiec.



Nie możemy zapominać, że koronawirus nie zniknął, a teraz najbardziej martwi nas tak zwany wariant Delta, który rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii - dodała Merkel. Wyjaśniła przy tym, że w związku z pojawieniem się tego wariantu uzasadnione nadal są ograniczenia w podróżach, nałożone na Wielką Brytanię i Indie.



Niemiecka kanclerz sprecyzowała, że obecnie około 2,5 proc. pozytywnych przypadków koronawirusa w Niemczech jest powiązanych z wariantem Delta. Zaznaczyła, że trwająca akcja szczepień to teraz przede wszystkim wyścig z tym nowym szczepem.



Merkel wyraziła także zadowolenie, iż po powolnym początku tempo szczepień w Niemczech wzrosło. Około 47 proc. populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę, a 24 proc. osób zostało w pełni zaszczepionych.