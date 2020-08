Dziewięć osób zmarło we Włoszech minionej doby na Covid-19, potwierdzono też 1462 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od początku maja. Dane ogłosiło ministerstwo zdrowia. W ostatnich dniach notuje się we Włoszech stały wzrost infekcji SARS-CoV-2.

