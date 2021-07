Już blisko dwa i pół miliona dodatkowych osób zapisało się - w ciągu niecałych dwóch dni – na szczepienia przeciwko Covid-19 we Francji. To rezultat poniedziałkowego orędzia prezydenta Emmanuela Macrona, w którym zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń dla osób niezaszczepionych.

Zdjęcie ilustracyjne / MONIRUL ALAM / PAP/EPA

Nagły napływ osób pragnących zaszczepić się przeciwko koronawirusowi jest tak duży, że otwarte zostały niektóre ośrodki szczepień, które miały pozostać dzisiaj zamknięte z powodu święta narodowego Francji. Nie ma już tam jednak wolnych miejsc.

Z drugiej strony fala protestów przeciwko nagłej zapowiedzi wprowadzenia specjalnych obostrzeń dla osób niezaszczepionych we Francji spowodowała złagodzenie stanowiska rządu. Minister zdrowia Olivier Veran oświadczył, że osoby niepełnoletnie oraz pracownicy barów i restauracji dostaną więcej czasu na zaszczepienie się. W razie braku zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki, negatywne rezultaty testów wykrywających Covid-19 co 48 godzin nie będą od nich wymagane do końca sierpnia.

Zmiany będą wprowadzane systematycznie

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu wykrywającego Covid-19, uzyskany w ciągu ostatnich 48 godzin lub - w niektórych przypadkach - 72 godzin.

13 lipca w dwóch francuskich terytoriach zamorskich - Martynice i Reunion - przywrócony został stan wyjątkowy. Decyzja uzasadniona jest "niezadowalającym poziomem zaszczepienia" na tych obszarach.

Obowiązkowy certyfikat sanitarny

Macron zapowiedział w ostatni poniedziałek, że od 21 lipca każdy obywatel powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certyfikat sanitarny ("pass sanitaire"), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie wybierających się do kawiarni, restauracji i centrów handlowych lub tam pracujących oraz osób planujących przelot samolotem, przejazd pociągiem lub długą podróż autokarem, a także odwiedzających placówki medyczne.

Następnie - na początku września - rozpocznie się kampania szczepień przypominających dla osób, które pierwszą dawkę otrzymały w styczniu bądź lutym.

Do 15 września zaszczepić się muszą pracownicy służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Jeżeli nie zastosują się do obowiązku w tym terminie, nie będą mogli pracować i nie będą otrzymywać wypłat.