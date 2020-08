Uczniowie szkół średnich w Anglii na terenach, gdzie wprowadzono dodatkowe restrykcje w związku z epidemią koronawirusa, będą musieli zakrywać twarz na korytarzach i na innych przestrzeniach wspólnych. Dyrektorzy pozostałych szkół średnich będą mieli w tej sprawie wolną rękę. To najnowsze wytyczne rządu Wielkiej Brytanii.

"Naszym priorytetem jest bezpieczny powrót dzieci do szkoły. Na każdym etapie słuchaliśmy najnowszych porad medycznych i naukowych. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z nowych rad Światowej Organizacji Zdrowia. Na terenach lokalnych zamknięć dzieci powyżej siódmej klasy powinny zasłaniać twarz w pomieszczeniach wspólnych" - oświadczył brytyjski minister edukacji Gavin Williamson.

Do tej pory wytyczne mówiły, że zasłanianie twarzy przez uczniów nie jest konieczne.

Rząd znalazł się jednak pod presją ze strony szkół i organizacji nauczycieli, zwłaszcza po tym, jak we wtorek rano decyzję w tej sprawie ogłosił rząd Szkocji. Tam zasłanianie twarzy będzie obowiązkowe od najbliższego poniedziałku we wszystkich szkołach średnich na korytarzach i na innych przestrzeniach wspólnych, a także w autobusach szkolnych.

Następnie podobną decyzję ogłosił rząd północnoirlandzki, choć w tym przypadku jest ona zaleceniem, a nie nakazem. Rząd walijski poinformował, że decyzję ogłosi w środę. Należy się spodziewać, że będzie to co najmniej rekomendacja do zasłaniania twarzy.

W miniony weekend Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła swoje wytyczne i ogłosiła, że dzieci powyżej 12. roku życia również powinny zasłaniać twarz, jeśli nie jest możliwe, by utrzymywały zalecany dystans społeczny.