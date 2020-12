Możliwe jest wcześniejsze zatwierdzenie szczepionki przeciw Covid-19, opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Europejska Agencja Leków zapowiadała, że zezwolenie dla dopuszczenia preparatu na unijny rynek wyda do 29 grudnia, jak donosi jednak korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, kraje Unii naciskają, by EMA zrobiła to wcześniej: do świąt Bożego Narodzenia. Batalia toczy się o każdy dzień.

