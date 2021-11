​Jest bardzo duża szansa na to, że dziś dojdzie do przełomu w sprawie Turowa - ustalili dziennikarze RMF FM. Nowa minister klimatu Anna Moskwa będzie rozmawiać w Pradze ze swoim odpowiednikiem Richardem Brabcem. Zgodnie z projektem ugody, do którego dotarliśmy, Czesi mają wycofać z TSUE wniosek o zamknięcie kopalni, a my przekażemy im pieniądze na ochronę środowiska.

