Mateusz Morawiecki twierdzi, że Czechy wysłały już wniosek do TSUE o wycofanie skargi na Polskę w związku z Turowem. W momencie, gdy prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda postanowienie o wykreśleniu sprawy z rejestru - naliczanie kar za Turów zostaje wstrzymane.

Kopalnia w Turowie / Aleksander Koźmiński / PAP

Już wczoraj przekazaliśmy odpowiednie środki. To było 35 mln plus 10 ze strony PGE. Przypomnę, że pierwotnie wchodziła w grę nawet kwota 55 mln, a więc ograniczyliśmy ją znacznie - powiedział premier. Jak zaznaczył, "to proces, który jest na szczęście zamknięty".



W ślad za tym Republika Czeska wycofała swój wniosek, swoją skargę do instytucji europejskich. I to kończy całkowicie sprawę - stwierdził Morawiecki.



Porozumienie ws. Turowa - podpisane

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali porozumienie w Pradze wczoraj. Umowa zakłada, że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.

Fiala powiedział, że warunkiem wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest przelew środków: kiedy zostaną one przelane, wtedy Czechy wycofają skargę.



Umowa przewiduje 5-letni nadzór TSUE

Umowa między Polską a Czechami w sprawie Turowa przewiduje pięcioletni nadzór TSUE. Początkowo Praga chciała dziesięciu lat, a Polska tylko dwóch lat.

To oznacza, że Polska i Czechy zgadzają się, że jeżeli wyniknie jakikolwiek spór co do stosowania zapisów ugody, to będzie on rozstrzygany przez TSUE. Czyli np. jeżeli Praga będzie kwestionować wykonanie przez Polskę któregoś z zapisów umowy - to sprawa trafi do trybunału UE w LUX - wyjaśnia korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jak ustaliła nasza korespondentka, nie zdarzyło się jeszcze aby dwa państwa członkowskie na mocy umowy poddały spór unijnemu Trybunałowi. Jest to jednak możliwe na mocy 273 art. Traktatu UE. Do tej pory z tej możliwości korzystały jednak raczej unijne instytucje np. zastrzegając w kontraktach, że każdy spór będzie rozstrzygany przez TSUE. Niektórzy rozmówcy zauważają brak konsekwencji w podejściu polskich władz. Bo z jednej strony członkowie polskiego rządu podważają obiektywizm sędziów TSUE i twierdzą, że TSUE przekracza swoje kompetencje a z drugiej - polskie władze dobrowolnie podpisują klauzulę przewidującą dla tego trybunału specjalną rolę arbitra.