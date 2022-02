Mateusz Morawiecki poinformował, że Republika Czeska wycofała swoją skargę do instytucji europejskich w sprawie kopalni w Turowie. "To kończy całkowicie sprawę" - oświadczył premier dodając, że strona polska już w czwartek przekazała Czechom odpowiednie środki. "To było 35 mln euro plus 10 mln euro ze strony PGE" - powiedział Morawiecki.

