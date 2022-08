„Wydam stosowne rozporządzenie, które przedłuży czas zakazu korzystania i zbliżania się do Odry do czwartku 25 sierpnia” - zadeklarował w Rozmowie w południe w RMF FM Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Wsłuchałem się w głos środowisk związanych z Odrą, samorządowców, z którymi spotkałem się na sztabie kryzysowym. Ci twierdzili, że wolą, by ten zakaz był wydany na dłużej i później był ewentualnie skrócony. Także rybacy wskazywali, że wolą, by te decyzje nie były wydawane co 2,3 dni. Jeżeli będą do tego przesłanki merytoryczne, nie będzie śniętych ryb i parametry wody będą dobre, to wtedy ten zakaz będzie można znieść - uzasadnił gość Mariusza Piekarskiego

Parametry wody badane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (...) są dobre, żaden z nich nie jest taki, który stwarzałby zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Z drugiej strony obserwujemy śnięte ryby. To nie są takie ilości jak na południu województwa, ale wciąż one są. Logicznie trzeba przyjąć, że skoro organizmy żywe w rzece obumierają, to musi być czynnik, który jest potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego - stwierdził wojewoda.