Wkrótce możesz zostać sam - takie słowa usłyszał premier Izraela Benjamin Netanjahu z ust prezydenta USA. Donald Trump opowiedział o przebiegu tej rozmowy portalowi Axios. Trump miał naciskać na Izrael, by nie kontynuował w poniedziałek ataków na Iran.

Benjamin Netanjahu i Donald Trump, zdj. archiwalne / JIM WATSON/AFP/East News / East News

Donald Trump podczas rozmowy z Benjaminem Netanjahu ostrzegł premiera Izraela, że "wkrótce może zostać sam".

Trump naciskał na Izrael, by nie kontynuował ataków na Iran po poniedziałkowej wymianie rakietowej między krajami.

Rozmowa Trump-Netanjahu była napięta, pojawiły się sprzeczki; Netanjahu zgodził się wycofać, jeśli Iran również nie zaatakuje.

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Prezydent Donald Trump powiedział portalowi Axios, że podczas poniedziałkowej rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu prosił go o zaprzestanie dalszych izraelskich ataków na Iran. Doszło do niej po nocnej wymianie uderzeń rakietowych między tymi dwoma krajami - pierwszej od czasu zawieszenia broni z 8 kwietnia.

Powiedziałem: "Bibi, lepiej bądź ostrożny, bo wkrótce zostaniesz sam" - relacjonował Trump.

Ostra wymiana zmian Trump-Netanjahu

Izraelskie źródło podało, że podczas rozmowy doszło do sprzeczek. Otatecznie Netanjahu zgodził się ustąpić, jeśli Irańczycy również więcej nie zaatakują. Po rozmowie Netanjahu ogłosił, że nakazał swoim dowódcom wojskowym odwołanie ataków.

Trump jeszcze w niedzielę publicznie namawiał Netanjahu do całkowitego powstrzymania się od odwetu po irańskim ataku rakietowym . Izraelski premier nie posłuchał tego wezwania. Jak przekazał dziennik "Wall Street Journal", gdy stało się jasne, że Netanjahu nie zignoruje bezpośredniego ataku na Izrael, Trump zmienił ton. Ograniczcie się i nie pozwólcie na eskalację - miał powiedzieć według osób zaznajomionych z przebiegiem rozmowy.

Trump znów o porozumieniu z Iranem

Podczas wywiadu z Axiosem Trump przekonywał, że Iran chce porozumienia i że może ono zostać wkrótce podpisane. Jak zaznaczył portal, prezydent USA wielokrotnie już powtarzał podobne tezy.

Powstrzyma ono Iran przed uzyskaniem broni jądrowej i wstrzyma wzbogacanie uranu. To fenomenalna umowa. Dostajemy wszystko, czego chcieliśmy - deklarował Trump.

Jak jednak zauważył Axios, przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Iranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, powiedział, że niedawne twierdzenia Trumpa dotyczące projektu memorandum o porozumieniu przeczą temu, co zostało uzgodnione. Dodał też, że Teheran nie ma zaufania do USA.

Interesy Trumpa i Netanjahu coraz bardziej się rozmijają

Źródła Axiosa w USA i Izraelu oceniają, że wydarzenia z ostatniej doby są kolejnym dowodem na to, że strategiczne interesy USA i Izraela coraz bardziej się rozmijają.

Bibi potrzebuje wojny, aby utrzymać polityczne znaczenie w Izraelu, a Trump potrzebuje zakończenia wojny, aby utrzymać polityczne znaczenie w USA - powiedział amerykański oficjel, cytowany przez portal.