Powszechnie oczekuje się, że dojdzie do ofensywy lądowej wojsk Izraela na Strefę Gazy, rządzoną przez terrorystyczną organizację Hamas.

Część zakładników Hamasu zginęła?

Zbrojne skrzydło palestyńskiego Hamasu, Brygady Al Kassam, poinformowało w sobotę, że dziewięciu uprowadzonych z Izraela zakładników zginęło w ciągu ostatnich 24 godzin podczas nalotów izraelskich na Strefę Gazy. Wśród dziewięciu zabitych jest czterech cudzoziemców.

Brygady Al Kassam oznajmiły w komunikacie, że zakładnicy zginęli podczas "bombardowań miejsc, w których przebywali". W piątek Hamas informował o śmierci 13 zakładników wskutek izraelskich nalotów na północ Strefy Gazy, co oznaczałoby, że łącznie zginęło 22 zakładników.



Część amerykańskich dyplomatów może wyjechać z Izraela

Departament Stanu USA zezwolił w sobotę ze względów bezpieczeństwa na wyjazd z ambasady USA w Jerozolimie oraz oddziału ambasady w Tel Awiwie części personelu wraz z rodzinami.

"Ze względu na nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa w Izraelu" w związku z atakiem palestyńskiego Hamasu, Departament Stanu zezwolił na wyjazd niektórych członków personelu i ich rodzin z ambasady USA w Jerozolimie i oddziału ambasady w Tel Awiwie - podano w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

Izraelska armia twierdzi, że zabiła dowódcę Hamasu, który odpowiada za jeden z ataków 7 października

Izraelska armia ogłosiła, że wyeliminowała wysokiego rangą dowódcę Hamasu Ali Kadiego, który kierował jednym z morderczych ataków na Izrael z 7 października - przekazała stacja BBC w sobotę. Terrorysta miał zginąć w uderzeniu izraelskich dronów.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że Kadi, dowódca kompanii w tak zwanej jednostce Nuchba (arab. "Elita") Hamasu, został zabity w ataku z użyciem dronów, który przeprowadzono w oparciu o ustalenia izraelskiego wywiadu wojskowego - podał z kolei portal Times of Israel.

Według IDF 37-letni Kadi był wcześniej zatrzymany w Izraelu w 2005 roku za porwanie i zabicie izraelskiego cywila, ale wypuszczono go do Strefy Gazy w 2011 roku. Była to część przeprowadzonej wtedy wymiany około 1000 palestyńskich więźniów na uprowadzonego przez Hamas izraelskiego żołnierza Gilada Szalita.

W nalocie na Strefę Gazy zginął szef operacji powietrznych Hamasu

Podczas nocnego nalotu na Strefę Gazu zabito wyższego dowódcę Hamasu, Murada Abu Murada, kierującego operacjami powietrznymi tej organizacji - poinformowało izraelskie wojsko.

Abu Murad odegrał "dużą rolę w kierowaniu terrorystami podczas przeprowadzonej w ubiegły weekend masakry", niektórzy z atakujących dostali się wówczas do Izraela z powietrza, na lotniach - dodały Siły Obronne Izraela (IDF).

Celem nalotu, w którym zginął Abu Murad było centrum dowodzenia, z którego koordynowano działania powietrzne Hamasu.