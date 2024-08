Spodziewamy się ataków Iranu na Izrael, które mogą nastąpić w tym tygodniu - poinformował w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Możliwe uderzenie Iranu było przedmiotem rozmów przywódców USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

John Kirby / MANDEL NGAN/AFP / East News

Jak powiedział Kirby podczas poniedziałkowego briefingu online, USA spodziewają się, że dojdzie do "znaczących" ataków Iranu i jego sojuszników na Izrael i że może do niego dojść już w tym tygodniu. Dodał, że ocena USA jest zbieżna z tym, czego spodziewają się izraelskie służby. Przypomniał też, że w weekend Pentagon ogłosił wysłanie w region Bliskiego Wschodu dodatkowego okrętu podwodnego o napędzie jądrowym oraz o przyspieszeniu wysłania w region drugiego lotniskowca, USS Lincoln.

Spodziewany odwet Iranu na Izraelu za zabójstwo politycznego przywódcy Hamasu Ismaila Hanije w Teheranie był też przedmiotem poniedziałkowych rozmów prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Według Kirby'ego przywódcy "powtórzyli to, co już wcześniej mówili", tzn. że nie chcą eskalacji przemocy i że nadal mają nadzieję na doprowadzenie do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Choć Hamas zapowiedział, że nie wyśle swojej delegacji na negocjacje pokojowe, przedstawiciel Białego Domu oświadczył, że nadal planuje przybyć do Kairu na rozmowy i że "Hamas musi tam być".

Pytany o ewentualny udział państw europejskich w odpieraniu irańskiego ataku na Izrael, Kirby przypomniał, że europejskie siły (Wielka Brytania i Francja) uczestniczyły w zestrzeliwaniu irańskich rakiet i dronów podczas ostatniego odwetu Iranu, lecz decyzja o tym, co zrobić tym razem, należy do samych państw.