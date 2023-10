Dujarric powiedział, że prawie 218 tys. z nich znajduje schronienie w 92 szkołach prowadzonych przez ONZ w Strefie Gazy.



Oznacza to, że szósty dzień z rzędu ponad 600 tys. dzieci nie ma dostępu do edukacji w bezpiecznym miejscu w Gazie - powiedział Dujarric.



ONZ ostrzegła, że sytuacja w Gazie stale się pogarsza, ponieważ organizacje humanitarne nie są w stanie nieść pomocy do odciętej enklawy.



Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że szpitale w Gazie znajdują się "w punkcie krytycznym". W czwartek Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ostrzegł, że szpitale w Gazie "ryzykują przekształceniem się w kostnice". Niedobory żywności, wody i prądu już teraz dodatkowo obciążają placówki medyczne.



Światowy Program Żywnościowy (WFP) oświadczył, że planuje "dotrzeć do ponad 800 tys. ludzi w całej Palestynie". W środę WFP poinformowało, że dostarczyło żywność ponad 175 tys. wysiedleńców w 88 schroniskach.

Hamas apeluje do organizacji humanitarnych

Kryzys humanitarny w Gazie pogłębił się wraz z ostrzeżeniami, że ludności grozi głód, a paliwo może wyczerpać się w ciągu kilku godzin. Jak wcześniej informowała CNN, Izrael wstrzymał podstawowe dostawy do enklawy w odpowiedzi na brutalne ataki terrorystyczne Hamasu.



"Wzywamy wszystkie instytucje niosące pomoc, opiekę zdrowotną i charytatywne w naszym świecie arabskim i islamskim oraz w społeczności międzynarodowej o pilną i szybką interwencję w celu zapewnienia wszelkich niezbędnych środków medycznych i pomocy oraz paliwa, aby uratować ponad dwa miliony obywateli Palestyny" - napisał Hamas w oświadczeniu.



Palestyńska Minister Zdrowia dr Mai Alkaila w czwartkowym oświadczeniu "ostrzegła przed załamaniem się systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy w wyniku poważnego niedoboru środków medycznych i lekarstw."



Według władz medycznych Strefy Gazy co najmniej 1537 osób, w tym 500 dzieci i 267 kobiet, zginęło od czasu rozpoczęcia przez Izrael ataków na Gazę po śmiercionośnym ataku Hamasu w ubiegłą sobotę. Władze dodały, że kolejnych 6612 osób odniosło obrażenia.

W następstwie bezwzględnego najazdu Hamasu, w którym jego bojownicy zabili już około 1,3 tys. Izraelczyków, uprowadzili około 150 osób, zajęli izraelskie bazy wojskowe oraz spustoszyli miasta i gospodarstwa - pojawiają się pytania dotyczące niepowodzeń wywiadowczych i operacyjnych izraelskiego aparatu bezpieczeństwa i polityki izraelskich władz, pisze CNN.

Izrael oskarża ONZ o przyzwolenie na terroryzm

Przedstawiciel Izraela przy ONZ Gilad Erdan oskarżył ONZ o długotrwałe przymykanie oczu na terrorystyczną działalność palestyńskiego Hamasu. Jak podaje portal CNN była to reakcja na skrytykowanie przez ONZ izraelskich żądań, by Palestyńczycy ewakuowali się na południe Strefy Gazy.



Ambasador Erdan nazwał "hańbą" reakcję ONZ.



Przez wiele lat ONZ przymykała oczy na zbrojenie się Hamasu i wykorzystywanie przez niego ludności cywilnej i infrastruktury w Strefie Gazy - powiedział Erdan. - Teraz, zamiast stanąć po stronie Izraela, którego obywatele zostali wymordowani przez terrorystów Hamasu i który nadal stara się zminimalizować szkody grożące osobom nie biorącym udziału w walkach, głosi kazania skierowane właśnie do Izraela - oświadczył.



Byłoby lepiej, gdyby ONZ skupiła się teraz na uwolnieniu jeńców, potępieniu Hamasu i wsparciu prawa Izraela do obrony - dodał.

Izrael nie ma prawa stosować odpowiedzialności zbiorowej

Premier Irlandii Leo Varadkar powiedział, że Izrael nie ma prawa stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec Strefy Gazy i wezwał obie strony do powściągliwości w obliczu trwającego konfliktu, poinformował w piątek portal BBC.



Dla mnie jest to równoznaczne z odpowiedzialnością zbiorową. Odcięcie prądu, odcięcie dostaw paliwa i wody - nie tak powinno się zachowywać szanowane demokratyczne państwo - powiedział Varadkar.



W wywiadzie dla RTÉ premier Irlandii stwierdził: Izrael to kraj otoczony przez wrogów, brutalne grupy dzikusów, takie jak Hamas i Hezbollah, kraje takie jak Iran, często wspierany przez islamskich fundamentalistów i antysemitów na całym świecie. Izrael jest więc zagrożony. Mają prawo się bronić, ale nie mają prawa łamać międzynarodowego prawa humanitarnego.



Varadkar podkreślił także znaczenie otwarcia korytarza humanitarnego do Strefy Gazy, aby pomoc mogła dotrzeć do Palestyńczyków.

CNN: Hamas nie ukrywał przygotowań do ataku

W dziennikarskim śledztwie CNN przeanalizowano prawie dwa lata szkoleń i filmów propagandowych opublikowanych przez Hamas i jego filie i stwierdzono, że bojownicy szkolili się do ataku w co najmniej sześciu miejscach w Strefie Gazy.



Analiza CNN pokazuje, że obóz treningowy Hamasu został zbudowany i znajdował się bardzo blisko Erez Crossing, przejścia dla pieszych między Gazą a Izraelem, którym bojownicy Hamasu ostatecznie przedarli się w ubiegły weekend w krwawym ataku, w którym zginęło w Izraelu ponad 1,2 tys. osób.



Inny film nakręcony ponad rok temu pokazuje bojowników Hamasu ćwiczących starty, lądowania i ataki na paralotniach - ten sam niezwykły tryb, który Hamas zastosował ze śmiercionośnym skutkiem podczas ataku 7 października.



Zdjęcia satelitarne z dwóch lat, również sprawdzone przez CNN, nie wykazują żadnych oznak ofensywnej izraelskiej akcji wojskowej przeciwko któremukolwiek z sześciu zidentyfikowanych miejsc.