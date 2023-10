Izrael oskarża Iran o próbę otwarcia drugiego frontu wojny, poprzez dostarczenia broni Hamasowi przez Syrię. Izraelska armia przeprowadziła ataki rakietowe na Damaszek i lotnisko w Aleppo. Niedziela jest 9. dniem dzień wojny Izraela przeciwko palestyńskiemu Hamasowi. Izraelska armia rozpoczęła 7 października operację Żelazne Miecze, w odpowiedzi na ataki terrorystyczne Hamasu, przeprowadzone tego dnia ze Strefy Gazy. Teraz szykuje się do inwazji lądowej i apeluje do Palestyńczyków w Gazie: "Bierzcie swoje rzeczy i idźcie na południe. Ratujcie życie".

Izraelskie czołgi / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Rzecznik izraelskiej armii o zakładnikach: Prawdopodobnie są przetrzymywani w Gazie w tunelach Hamasu

Zakładnicy uprowadzeni przez Hamas podczas ataku 7 października są zapewne przetrzymywani w różnych miejscach w podziemnych tunelach wybudowanych w Strefie Gazy - powiedział rzecznik armii izraelskiej Jonathan Conricus, cytowany w niedzielę przez CNN.

Zapewnił, że priorytetem jest uwolnienie zakładników, mimo trudności związanych z prowadzeniem walk w gęsto zaludnionym obszarze miejskim. Wiemy, że Hamas ma skomplikowaną sieć tuneli do celów obronnych i ofensywnych, co na pewno spotęguje trudność walki, i jesteśmy na to przygotowani - przekazał rzecznik.

Conricus dodał, że podczas ograniczonych operacji zbrojnych w Strefie Gazy, przeprowadzonych w piątek, udało się zdobyć pewne informacje wywiadowcze. Nie znaleziono natomiast ciał zakładników.

Według armii izraelskiej uprowadzonych zostało 126 osób. Portal Times of Israel podaje, że Hamas i Islamski Dżihad twierdzą, iż do Strefy Gazy trafiło 130 zakładników.

Rzecznik izraelskiej armii o działaniach w Strefie Gazy: Kiedy cywile opuszczą teren

Rzecznik armii zapowiedział także "znaczące operacje zbrojne" w Strefie Gazy, ale dopiero wtedy, gdy zobaczy, że cywile opuścili ten teren. Wezwał mieszkańców Gazy, by ratowali życie i podkreślił: "teraz jest czas, żeby odejść".

Ludzie w Gazie wiedzą, że byliśmy bardzo hojni, jeśli chodzi o czas. Wydaliśmy dostateczne ostrzeżenie - ponad 25-godzinne. Nie mogę bardziej podkreślić, że teraz jest czas, by mieszkańcy Gazy odeszli - dodał, apelując: Bierzcie swoje rzeczy i idźcie na południe. Ratujcie życie i nie wpadajcie w pułapkę, którą Hamas na was szykuje.

Poinformował, że tereny wokół Strefy Gazy są zapełnione "setkami tysięcy izraelskich jednostek rezerwowych" przygotowujących się do rozmaitych misji.

Armia Izraela twierdzi, że setki tysięcy Palestyńczyków przemieszczają się na południe Strefy Gazy. Wiele osób utknęło w korkach spowodowanych blokadami drogowymi, za którymi stoi Hamas.

Izrael ostrzelał pozycje w Syrii

W sobotę wieczorem izraelska armia ostrzelała z artylerii miejsce w Syrii w pobliżu granicy z Libanem, z którego wcześniej ostrzelany rakietami został Izrael. Dwie wystrzelone z terytorium Syrii rakiety spadły na obszarze niezamieszkanym, w okolicach wsi Awnei Eitan na południu Wzgórz Golan.

Ponadto Izrael dokonał ataku z powietrza na międzynarodowy port lotniczy w Aleppo - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka i oficjalne media. Lotnisko nie nadaje się do użytku. Według agencji prasowej SANA trwa ustalanie rozmiaru zniszczeń.

Reuter tłumaczy, że Izrael atakuje syryjskie lotniska, starając się wstrzymać dostawy irańskiej broni dla ugrupowań walczących z wojskami rządowymi.

O tym, że Iran wspiera Hamas świadczy chociażby spotkanie jednego z przywódców ugrupowania Ismaila Hanijeha z ministrem spraw zagranicznych Iranu Hosseinem Amirabdollahianem. Doszło do niego w Dousze, stolicy Kataru. Rozmawiali oni o ataku Hamasu na Izrael - głosi oficjalny komunikat - a minister Amirabdollahian wyraził uznanie dla "historycznego zwycięstwa" Hamasu, które "zadało cios izraelskiej okupacji palestyńskich terytoriów".

Wcześniej misja Iranu przy ONZ ostrzegła we wpisie na platformie X przed "daleko idącymi konsekwencjami", jeśli "ludobójstwo i zbrodnie wojenne Izraela nie zostaną natychmiast powstrzymane".

Na Bliskim Wschodnie przebywa także sekretarz stanu USA Antony Blinke. Jest w Egipcie, a wcześnie odwiedził Izrael, Jordanię, Katar, Bahrajn, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.