Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje jedenaste miejsce po pierwszym przejeździe slalomu giganta igrzysk olimpijskich w Pekinie. Magdalena Łuczak była 32., a Zuzanna Czapska - 37. Nie wystąpiła kontuzjowana Hanna Zięba. Prowadzi Szwedka Sara Hector.

Polska narciarka alpejska Maryna Gąsienica-Daniel na trasie slalomu giganta / Grzegorz Momot / PAP

Gąsienica-Daniel uzyskała czas 59,24. Do Hector, jednej z głównych faworytek, traci 1,68.

To najlepsza pozycja do ataku. Na pewno nie jestem zawiedziona. Moje ostatnie dni przygotowań do tych zawodów nie były najlepsze, bo miałam małe problemy z plecami. Jestem w miarę zadowolona, choć wiem, że ten przejazd nie był aż tak dobry w niektórych odcinkach. Jeśli to poprawię, to może być dużo lepiej - powiedziała Polka, która w igrzyskach olimpijskich startuje po raz trzeci. W slalomie gigancie w Soczi zajęła 32., a w Pjongczangu 27. pozycję.



Dodała, że odpowiada jej trasa, po której narciarki ścigają się w poniedziałek. Dziwne są tu warunki, na pewno inne niż na wszystkich treningowych trasach. Za to chyba najbardziej zbliżone do europejskich. Jak dla mnie były całkiem ok, chociaż nie wykorzystałam tego do końca. Musimy poprawić delikatnie sprzęt na drugi przejazd - poinformowała Gąsienica-Daniel.



Druga jest Austriaczka Katharina Truppe (strata 0,30), a trzecia Włoszka Federica Brignone - 0,42 za Hector.



Łuczak, która zajmuje 32. miejsce, straciła do liderki 4,40, natomiast plasująca się pięć lokat niżej Czapska - 6,07.

Hanna Zięba nie wystartowała z powodów zdrowotnych

Z trasy wypadła m.in. słynna Amerykanka Mikaela Shiffrin - mistrzyni olimpijska w tej konkurencji z 2018 roku.



Na liście startowej była również Hanna Zięba, ale z powodu problemów zdrowotnych 16-letnia alpejka ostatecznie nie przystąpiła do rywalizacji.

Początek drugiego przejazdu - o godz. 7.30. Alpejki rywalizują na stoku w Yanqing.