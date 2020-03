Międzynarodowy Komitet Olimpijski daje sobie cztery tygodnie na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie terminu igrzysk olimpijskich w Tokio - poinformował przewodniczący Thomas Bach. "Nie ma mowy o ich zupełnym odwołaniu" - podkreślił w oświadczeniu.

MKOl znalazł się pod presją niektórych środowisk sportowych, ponieważ pomimo pandemii koronawirusa utrzymywał, że igrzyska w stolicy Japonii odbędzie się zgodnie z planem, tj. od 24 lipca do 9 sierpnia. Obecnie sportowy świat praktycznie zamarł, niemal wszystkie zawody zostały odwołane bądź przełożone, kwalifikacje olimpijskie.

Aby chronić zdrowie wszystkich zaangażowanych i przyczynić się do zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19, Komitet Wykonawczy MKOl ogłasza, że organizacja zwiększy liczbę planowanych scenariuszy igrzysk olimpijskich w Tokio. Te scenariusze dotyczą modyfikacji istniejących planów, w myśl których igrzyska rozpoczną się 24 lipca, oraz możliwych zmian terminu ich rozpoczęcia - napisał Bach w oświadczeniu, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej MKOl.



Podkreślił też, że zupełne odwołanie imprezy nie wchodzi w grę. To nie rozwiązałoby niczyich problemów - zaznaczono w komunikacie.



Na całym świecie odnotowano już 322 tys. przypadków koronawirusa, ponad 13,7 tys. ludzi zmarło. Sportowcy nie mogą wyjeżdżać na zgrupowania, wielu z nich nie ma nawet warunków do normalnego treningu.