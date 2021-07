Do rywalizacji w końcu dołączają lekkoatleci, z którymi wiążemy duże nadzieje. Dziś w harmonogramie mamy też finałowe wyścigi pływackie. W akcji zobaczymy siatkarzy Vitala Heynena. Na pisaku powalczą nasze dwie pary. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak postarają się o awans do kolejnej fazy turnieju siatkarzy plażowych, swój ostatni mecz w grupie rozegrają też Grzegorz Fijałek, Michał Bryl – ten duet już zapewnił sobie start w 1/8 finału.

Igrzyska Olimpijskie. Polka Anna Wielgosz w eliminacjach biegu na 800 m / Leszek Szymański / PAP

05:49 PŁYWANIE

Jakub Majerski zaznaczył, że w finale rywalizacji olimpijskiej w Tokio na 100 m st. motylkowym nie będzie ciążyła na nim presja. Najważniejszy był awans. Teraz nie mam nic do stracenia - zaznaczył niespełna 21-letni pływak.



W piątkowej porannej serii Majerski uzyskał 51,24, co stanowi siódmy wynik półfinałów. Dzień wcześniej w eliminacjach ustanowił on rekord kraju - 50,97.



Jest awans i jestem szczęśliwy. Było trochę gorzej niż we wczorajszych eliminacjach, ale jestem po dwóch setkach i trochę zmęczenie dało się we znaki. Zwykle tak pływam na tym dystansie, że pierwsze 50 m z lekką rezerwą, a drugie gonię. Byłem dziś nieco zaspany, ale wstałem odpowiednio wcześniej, żeby się przygotować do tego startu. Wyszło jak wyszło, gorzej niż wczoraj, ale i tak dobrze - podsumował.



Jak dodał, nie ma u niego reguły, czy lepiej mu się pływa rano, czy wieczorem. Zapytany o cel na finał stwierdził, że będzie walczył o rekord życiowy.



To będzie dobrym wynikiem. Nad konkretnym miejscem się nie zastanawiałem - przyznał.





05:40 LEKKOATLETYKA

Więcej o eliminacjach w rzucie dyskiem piszemy tutaj:









04:57 JEŹDZIECTWO

Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda zajęła 18. miejsce w pierwszej serii jeździeckiego WKKW na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Najlepszy był Brytyjczyk Oliver Townend, a za nim uplasowali się Chińczyk Alex Hua Tian i Niemka Julia Krajewski.

Małgorzata Cybulska (Chenaro 2) zajęła 32., a Jan Kamiński (Jard) - 56. pozycję.

Rezultaty uwzględniane są także w rywalizacji drużynowej, w której biało-czerwoni zajmują przedostatnią, 14. pozycję.

Kolejna seria WKKW odbędzie się później w piątek.

04:55 PŁYWANIE

Niespełna 16-letnia pływaczka Laura Bernat odpadła w półfinale 200 m st. grzbietowym olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Uzyskała 14. wynik 2.12,86, o dwie i pół sekundy gorszy niż w eliminacjach.

Najlepszy rezultat w półfinale miała Australijka Emily Seebohm - 2.07,09.

Finał odbędzie się w sobotę.

04:35 JUDO

Koniec występów polskich judoków. Maciej Sarnacki przegrał przez ippon z Azerem Ushangim Kokaurim i odpadł z olimpijskiej rywalizacji w kategorii +100 kg. Biało-czerwoni stracili tym samym ostatnią szansę na zdobycie medalu w tej dyscyplinie na igrzyskach w Tokio.

Najlepsze w polskiej ekipie olimpijskiej w judo okazały się Julia Kowalczyk (57 kg) i Agata Ozdoba-Błach (63 kg), które zajęły siódme miejsca.

05:25 LEKKOATLETYKA

Joanna Jóźwik jako jedyna z Polek zakwalifikowała się do półfinału biegu na 800 m igrzysk olimpijskich w Tokio. Zajęła trzecie miejsce w swojej serii eliminacyjnej, uzyskując ogólnie 23. czas 2.01,87. Odpadły Angelika Sarna i Anna Wielgosz.

Sarna miała czas 2.02,18 i zajęła czwarte miejsce w swoim biegu, a 29. ogólnie. Z kolei Wielgosz była w swojej serii szósta, a wynik 2.03,20 dał jej 36. pozycję.

Półfinały odbędą się w sobotę, finał - we wtorek.

04:05 PŁYWANIE

Radosław Kawęcki zajął szóste miejsce w finale 200 m st. grzbietowym w igrzyskach w Tokio. Zwyciężył rosyjski pływak Jewgienij Ryłow, bijąc wynikiem 1.53,27 rekord olimpijski.

Ryłow zdecydowanie wyprzedził rywali. Srebrny medal wywalczył Amerykanin Ryan Murphy - 1.54,15, a brązowy Brytyjczyk Luke Greenbank - 1.54,72

Kawęcki, dwukrotny wicemistrz świata, miał czas 1.56,39. To do tej pory najlepsze osiągnięcie reprezentanta Polski na olimpijskiej pływalni w Tokio.

W eliminacjach tej konkurencji odpadł Jakub Skierka.

Był to drugi olimpijski finał 29-letniego Kawęckiego w karierze. W 2012 roku w Londynie uplasował się tuż za podium, a cztery lata później w Rio de Janeiro zajął 17. miejsce.

03:47 PŁYWANIE

Są też dobre wieści. Pływak Jakub Majerski awansował do olimpijskiego finału na 100 m st. motylkowym. W półfinale uzyskał siódmy wynik 51,24, słabszy od własnego rekordu Polski, który ustanowił dzień wcześniej w eliminacjach - 50,97.

Najszybciej popłynął Amerykanin Caeleb Dressel, bijąc rezultatem 49,71 s rekord olimpijski.

W czwartek w eliminacjach odpadł Paweł Korzeniowski, który z wynikiem 52,00 był 22. Finał odbędzie się w sobotę.

03:38 LEKKOATLETYKA

Spore rozczarowanie w eliminacjach rzutu dyskiem. Piotr Małachowski zajął dziewiąte miejsce w grupie A, uzyskując 62,68 m. Jako jedyny granicę 66 metrów, dającą bezpośrednią kwalifikację do finału igrzysk w Tokio, przekroczył Szwed Daniel Stahl - 66,12 m.