Do rywalizacji w końcu dołączyli lekkoatleci, z którymi wiążemy duże nadzieje. Dziś zobaczyliśmy też finałowe wyścigi pływackie. Polscy siatkarze wywalczyli awans do ćwierćfinału igrzysk. Z kolei Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wygrały szósty wyścig w żeglarskiej klasie 470 i umocniły się na pozycji liderek regat.

Igrzyska Olimpijskie. Polka Anna Wielgosz w eliminacjach biegu na 800 m / Leszek Szymański / PAP

Polscy siatkarze po wygranej z Japonią 3:0 awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego.

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wygrały szósty wyścig i umocniły się na prowadzeniu w olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie 470. W piątym starcie zajęły dopiero 13. miejsce, ale ten wynik jest "odrzutką" i nie liczy się do klasyfikacji.

Joanna Jóźwik jako jedyna z Polek zakwalifikowała się do półfinału biegu na 800 m igrzysk olimpijskich w Tokio.

Piotr Małachowski, dwukrotny srebrny medalista olimpijski w rzucie dyskiem, oraz Bartłomiej Stój nie zakwalifikowali się do finału igrzysk w Tokio. Bliżej awansu był Stój, który w eliminacjach uzyskał 62,84 m, co dało mu 14. miejsce. W finale wystąpi 12 zawodników.

Kajakarz górski Krzysztof Majerczak nie awansował do olimpijskiego finału slalomu K1, zajmując w półfinale 15. miejsce w stawce 20 zawodników.

Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda wygrały dziewiąty wyścig olimpijskiej rywalizacji w klasie 49erFX. W stawce 21 załóg zajmują 12. lokatę.

Katarzyna Wasick awansowała do sobotniego półfinału na dystansie 50 metrów stylem dowolnym

Polska sztafeta mieszana 4x400 m w finale z rekordem Europy





Siatkarze plażowi Michał Bryl/Grzegorz Fijałek przegrali z Brazylijczykami Evandro/Bruno Schmidt 1:2 i z bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki w grupie awansowali do 1/8.





Polscy pływacy ustanowili rekord kraju - 3.32,62, ale nie awansowali do finału 4x100 metrów stylem zmiennym w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Uzyskali dziewiąty czas, a w niedzielę o medale walczyć będzie osiem sztafet.



W pierwszym wyścigu eliminacyjnym Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Jakub Majerski, Jakub Kraska zajęli szóste miejsce. Triumfowali Włosi - 3.30,02.

Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Kajetan Duszyński czasem 3.10,44 poprawili rekord Europy i awansowali do finału biegu na 4x400 m sztafety mieszanej w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Walka o medale w sobotę.

Mistrzyni Europy 2018 Paulina Guba uzyskała wynik 16,98, a Klaudia Kardasz miała 17,76 i obie nie zakwalifikowały się do finału pchnięcia kulą igrzysk w Tokio. Polki zostały sklasyfikowane odpowiednio na 27. i 18. miejscu.

Guba wróciła do rywalizacji po trudnym dla niej roku walki z kontuzją. Nie zdążyła jednak przygotować odpowiedniej dyspozycji na igrzyska.

Poziom eliminacji pchnięcia kulą był bardzo wysoki. By znaleźć się w czołowej "12" trzeba było uzyskać 18,57 m. Dwa najdalsze pchnięcia uzyskały Chinki - Lijiao Gong - 19,46 i Jiayuan Song - 19,23.

Finał zaplanowany jest na niedzielę.





Katarzyna Wasick uzyskała piąty wynik eliminacji - 24,31 i awansowała do sobotniego półfinału na dystansie 50 metrów stylem dowolnym w olimpijskiej rywalizacji w pływaniu w Tokio.

W ostatniej, 11. serii Polka przegrała tylko ze Szwedką Sarah Sjoestroem - 24,26.

W eliminacjach lepsze rezultaty od nich uzyskały tylko: Australijka Emma McKeon - 24,02, co jest rekordem olimpijskim, Dunka Pernille Blume - 24,12 oraz inna australijska zawodniczka Cate Campbell - 24,15.

W sobotnim półfinale wystąpi 16 pływaczek. Finał 50 m st. dow. odbędzie się w niedzielę.







Konrad Czerniak z czasem 22.33 sek. odpadł z rywalizacji na 50 m stylem dowolnym na etapie eliminacji.



Do półfinału awansował za to Paweł Juraszek z czasem 21.97 sek.





Polskie żeglarki Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda wygrały dziewiąty wyścig olimpijskiej rywalizacji w klasie 49erFX. W stawce 21 załóg zajmują 12. lokatę.



Debiutujące w igrzyskach Melzacka (YKP Gdynia) i Łoboda (AZS AWFiS Gdańsk) w dziewiątym starcie wyprzedziły 10. w klasyfikacji generalnej Norweżki Helene Naess i Marie Roenningen oraz plasujące się na piątej pozycji Niemki Tinę Lutz i Susann Beucke.



Wcześniej w piątek biało-czerwone były 18. i 16., co skutkowało spadkiem z 10 na 12. miejsce. Prowadzą Holenderki Annemiek Bekkering i Annette Duetz.



Trzy ostatnie starty w fazie zasadniczej zaplanowano sobotę, a wyścig medalowy - podwójnie punktowany - ma się odbyć w poniedziałek.

Do kibicowania zachęca Joanna Jóźwik.



Półfinał biegu na 800 m jutro o 13:20.









Piotr Kantor i Bartosz Łosiak przegrali 1:2 (19:21, 21:17, 10:15) z parą Paolo Nicolai/ Daniele Lupo w trzecim meczu grupy F turnieju siatkówki plażowej.





Polacy nadal mogą pozostać w grze. Do 1/8 finału awansują po dwa najlepsze duety z każdej grupy oraz dwa najlepsze z trzecich miejsc. Pozostałe pary z trzecich lokat zagrają w tzw. rundzie lucky looserów. Biało-czerwoni w grupie F na razie zajmują drugie miejsce, ale swój mecz muszą rozegrać jeszcze Japończycy z Niemcami.



Kantor i Łosiak w 2018 roku byli liderami światowego rankingu. W kolejnych latach wielokrotnie na drodze stawały im kontuzje. Sytuacji nie ułatwiła im także spowodowana pandemią COVID-19 roczna przerwa w startach w imprezach World Tour, podczas których można było zdobyć punkty do olimpijskiego rankingu. W związku z tym wszystkim praktycznie do ostatniej chwili walczyli o przepustkę na igrzyska w Tokio.



Do kolejnej fazy turnieju awansowali za to już Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, którzy mają na koncie dwa zwycięstwa i w ostatnim - piątkowym - spotkaniu z Brazylijczykami Evandro Oliveirą i Bruno Schmidtem zagrają o pierwsze miejsce w tabeli grupy E.

Polscy siatkarze wygrali z Japonią 3:0 i awansowali do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego. Relację ze spotkania przeczytacie w artykule:









Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński wygrali jeden z piątkowych wyścigów, a w pozostałych zajęli siódme i 14. miejsce, i awansowali z 11. na dziewiątą lokatę w klasyfikacji generalnej olimpijskiej rywalizacji żeglarzy w klasie 49er.

Na prowadzeniu są Brytyjczycy Dylan Fletcher i Stuart Bithell, ale tyle samo punktów - 34 - mają Nowozelandczycy Peter Burling i Blair Tuke. Polacy zgromadzili 68 pkt.

Trzy kolejne wyścigi odbędą się w sobotę, a ten medalowy zaplanowany jest na poniedziałek.





Kajakarz górski Krzysztof Majerczak nie awansował do olimpijskiego finału slalomu K1, zajmując w półfinale 15. miejsce w stawce 20 zawodników. Otrzymał dwie sekundy kary za dotknięcie tyczki, a do wejścia do finałowej dziesiątki zabrakło mu 2,54 s.

Najszybciej w półfinale popłynął Czech Jiri Prskavec, który mimo dwóch sekund kary wyprzedził o 0,57 s Francuza Borisa Neveu oraz o 1,82 s urodzonego w Krakowie reprezentanta USA Michala Smolena.

Niespodzianką był brak awansu do finału srebrnego medalisty olimpijskiego z Rio de Janeiro i dwukrotnego mistrza świata Słoweńca Petera Kauzera, który zajął 12. miejsce.

Finałowy przejazd rozpocznie się o godz. 9.





Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wygrały szósty wyścig i umocniły się na prowadzeniu w olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie 470.

Polki wygrały już trzy wyścigi olimpijskich regat. W klasyfikacji wyprzedzają o cztery punkty Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre oraz o siedem Francuzki Camille Lecointre i Aloise Retornaz, które w szóstym wyścigu były dopiero dwunaste.

W sobotę dzień przerwy w rywalizacji, a w niedzielę i poniedziałek odbędą się po dwa wyścigi. Wyścig medalowy jest zaplanowany na 4 sierpnia.





Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar utrzymały prowadzenie w żeglarskiej klasie 470 w olimpijskiej rywalizacji w Enoshimie. W piątek zanotowały jednak najsłabszy start, zajmując w piątym wyścigu 13. miejsce, ale ten wynik jest "odrzutką" i nie liczy się do klasyfikacji.



Polki, które wygrały pierwszy i drugi wyścig, nie mogą jednak pozwolić sobie na kolejny nieudany start. Ich przewaga nad rywalkami znacznie zmalała. Wyprzedzają tylko o punkt najszybsze w piątym wyścigu Francuzki Camille Lecointre i Aloise Retornaz oraz o dwa punkty Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre.



W piątek odbędzie się jeszcze szósty wyścig. Rywalizacja składa się z dziesięciu wyścigów oraz jedenastego - medalowego.





Jakub Majerski zaznaczył, że w finale rywalizacji olimpijskiej w Tokio na 100 m st. motylkowym nie będzie ciążyła na nim presja. Najważniejszy był awans. Teraz nie mam nic do stracenia - zaznaczył niespełna 21-letni pływak.



W piątkowej porannej serii Majerski uzyskał 51,24, co stanowi siódmy wynik półfinałów. Dzień wcześniej w eliminacjach ustanowił on rekord kraju - 50,97.



Jest awans i jestem szczęśliwy. Było trochę gorzej niż we wczorajszych eliminacjach, ale jestem po dwóch setkach i trochę zmęczenie dało się we znaki. Zwykle tak pływam na tym dystansie, że pierwsze 50 m z lekką rezerwą, a drugie gonię. Byłem dziś nieco zaspany, ale wstałem odpowiednio wcześniej, żeby się przygotować do tego startu. Wyszło jak wyszło, gorzej niż wczoraj, ale i tak dobrze - podsumował.



Jak dodał, nie ma u niego reguły, czy lepiej mu się pływa rano, czy wieczorem. Zapytany o cel na finał stwierdził, że będzie walczył o rekord życiowy.



To będzie dobrym wynikiem. Nad konkretnym miejscem się nie zastanawiałem - przyznał.





Więcej o eliminacjach w rzucie dyskiem piszemy tutaj:









Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda zajęła 18. miejsce w pierwszej serii jeździeckiego WKKW na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Najlepszy był Brytyjczyk Oliver Townend, a za nim uplasowali się Chińczyk Alex Hua Tian i Niemka Julia Krajewski.

Małgorzata Cybulska (Chenaro 2) zajęła 32., a Jan Kamiński (Jard) - 56. pozycję.

Rezultaty uwzględniane są także w rywalizacji drużynowej, w której biało-czerwoni zajmują przedostatnią, 14. pozycję.

Kolejna seria WKKW odbędzie się później w piątek.

Niespełna 16-letnia pływaczka Laura Bernat odpadła w półfinale 200 m st. grzbietowym olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Uzyskała 14. wynik 2.12,86, o dwie i pół sekundy gorszy niż w eliminacjach.

Najlepszy rezultat w półfinale miała Australijka Emily Seebohm - 2.07,09.

Finał odbędzie się w sobotę.

Koniec występów polskich judoków. Maciej Sarnacki przegrał przez ippon z Azerem Ushangim Kokaurim i odpadł z olimpijskiej rywalizacji w kategorii +100 kg. Biało-czerwoni stracili tym samym ostatnią szansę na zdobycie medalu w tej dyscyplinie na igrzyskach w Tokio.

Najlepsze w polskiej ekipie olimpijskiej w judo okazały się Julia Kowalczyk (57 kg) i Agata Ozdoba-Błach (63 kg), które zajęły siódme miejsca.

Joanna Jóźwik jako jedyna z Polek zakwalifikowała się do półfinału biegu na 800 m igrzysk olimpijskich w Tokio. Zajęła trzecie miejsce w swojej serii eliminacyjnej, uzyskując ogólnie 23. czas 2.01,87. Odpadły Angelika Sarna i Anna Wielgosz.

Sarna miała czas 2.02,18 i zajęła czwarte miejsce w swoim biegu, a 29. ogólnie. Z kolei Wielgosz była w swojej serii szósta, a wynik 2.03,20 dał jej 36. pozycję.

Półfinały odbędą się w sobotę, finał - we wtorek.

Radosław Kawęcki zajął szóste miejsce w finale 200 m st. grzbietowym w igrzyskach w Tokio. Zwyciężył rosyjski pływak Jewgienij Ryłow, bijąc wynikiem 1.53,27 rekord olimpijski.

Ryłow zdecydowanie wyprzedził rywali. Srebrny medal wywalczył Amerykanin Ryan Murphy - 1.54,15, a brązowy Brytyjczyk Luke Greenbank - 1.54,72

Kawęcki, dwukrotny wicemistrz świata, miał czas 1.56,39. To do tej pory najlepsze osiągnięcie reprezentanta Polski na olimpijskiej pływalni w Tokio.

W eliminacjach tej konkurencji odpadł Jakub Skierka.

Był to drugi olimpijski finał 29-letniego Kawęckiego w karierze. W 2012 roku w Londynie uplasował się tuż za podium, a cztery lata później w Rio de Janeiro zajął 17. miejsce.

Są też dobre wieści. Pływak Jakub Majerski awansował do olimpijskiego finału na 100 m st. motylkowym. W półfinale uzyskał siódmy wynik 51,24, słabszy od własnego rekordu Polski, który ustanowił dzień wcześniej w eliminacjach - 50,97.

Najszybciej popłynął Amerykanin Caeleb Dressel, bijąc rezultatem 49,71 s rekord olimpijski.

W czwartek w eliminacjach odpadł Paweł Korzeniowski, który z wynikiem 52,00 był 22. Finał odbędzie się w sobotę.

Spore rozczarowanie w eliminacjach rzutu dyskiem. Piotr Małachowski zajął dziewiąte miejsce w grupie A, uzyskując 62,68 m. Jako jedyny granicę 66 metrów, dającą bezpośrednią kwalifikację do finału igrzysk w Tokio, przekroczył Szwed Daniel Stahl - 66,12 m.