Nie srebro, a złoto III Igrzysk Europejskich wywalczyli w drużynowym slalomie kajakowym reprezentanci Polski! Początkowo wydawało się, że polski zespół drugie miejsce w konkurencji K1, ale po weryfikacji sędziowie doliczyli karę Hiszpanom, która zrzuciła ich na miejsce drugie.

Dariusz Popiela w trakcie rywalizacji / III Igrzyska Europejskie 2023 /

Biało-Czerwoni zakończyli przejazd z czasem 96,48 s, ale doliczono im dwie karne sekundy. Najpierw Polaków sklasyfikowano na drugiej pozycji ze względu na stratę 1,44 s do Hiszpanów, którzy mieli najlepszy czas. Po kilkunastu minutach sędziowie uznali jednak, że Hiszpanom należy doliczyć dodatkową karę. To sprawiło, że to nasi reprezentanci awansowali na pierwszą pozycję.

Dziś odbyła się także rywalizacja kobiet. Niestety Polki w składzie Klaudia Zwolińska, Natalia Pacierpnik i Dominika Brzeska znalazły się poza najlepszą trójką.

Wcześniej na torze Kolna zakończyły się przejazdy indywidualne. Do finału awansowały Klaudia Zwolińska i Natalia Pacierpnik. Wśród męskiej kadry najlepiej z Polaków zaprezentował się Dariusz Popiela, który startu w półfinale był pewny po pierwszym starcie. W dogrywce awans do półfinału zapewnili sobie Mateusz Polaczyk i Michał Pasiut.