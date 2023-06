13 kompletów medali zostanie dziś rozdanych w Chorzowie. Liczymy na to, że część z nich trafi do Polaków. Biało-czerwoni bronią tytułu drużynowych mistrzów Europy. DME rozgrywane są w ramach III Igrzysk Europejskich. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo prosto ze Stadionu Śląskiego.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Wojciech Nowicki / Adam Warżawa / PAP 16:06 Start będzie powtórzony. W grupie B nie ma reprezentanta Polski. 16:05 Zaczyna się bieg przez płotki mężczyzn na 110 m. 16:03 Mateusz Jopek niestety skacze tylko 7,24 m w trzeciej próbie. 16:01 Skok o tyczce. Za Emilią Kusy udana próba na 3,90 m. 16:00 Czwarta seria w rzucie młotem. Jake Norris nie jest w stanie przekroczyć 72. metra. Teraz rzuca 71,23 m. 15:57 Rozpoczyna się trzecia seria skoku w dal. Na razie nikt nie jest w stanie Greka Tentoglou. Sam reprezentant Grecji w trzeciej próbie osiąga rezultat 7,95 m - gorszy o 12 cm od pierwszej próby. 15:53 Już za chwilę rozpocznie się rywalizacja pań w skoku o tyczce. W grupie B zobaczymy Emilię Kusy. 15:50 W rzucie młotem Ragnar Carlsson ze Szwecji spalił swoją próbę. 15:48 W skoku w dal Włoch Mattia Furlani przeskakuje większość rywali - wynik 7,97 m daje mu pozycję wicelidera. Niedościgniony wciąż pozostaje Grek Tentoglou. 15:47 Tymczasem rzuca Fin Aaron Kangas. Trzecia próba jest najlepsza, ale i tak reprezentant Finlandii daleko poza czołową trójką z wynikiem 72,39 m. 15:45 Słabsza druga próba Mateusza Jopka, Polak spada na 10. miejsce. 15:43 Czas na 3. próbę Wojciecha Nowickiego. Polak umacnia się na prowadzeniu - 79,61 m! 15:41 Rusza trzecia seria w rzucie młotem. Na początek swoją próbę spalił Remi Malengreaux. 15:40 Mateusz Jopek w tej chwili na 8. miejscu w skoku w dal. Na prowadzeniu wciąż Grek Miltiadis Tentoglou. 15:38 Deniss Hemelaar, Remi Malengreaux, Yann Chaussinand - oni wszyscy spalili swoje drugie próby. 15:32 Znacznie w drugiej próbie poprawił się Merlin Hummel. Niemiec w drugiej próbie rzuca 73,89 m. To daje mu drugą pozycję. 15:30 Druga próba Wojciecha Nowickiego jeszcze lepsza - 77,68! Zdecydowane prowadzenie Polaka! 15:28 A za nami już druga próba Wojciecha Nowickiego. 15:28 Rozpoczęła się rywalizacja w skoku w dal. Polskę w tym konkursie reprezentuje Mateusz Jopek. W pierwszej próbie osiągnął on 7,37 m. Prowadzi Grek Miltadis Tentoglou z wynikiem 8,08 m. 15:21 Wojciech Nowicki jak na razie z najlepszą próbą. Jego wynik 77.53 dał mu prowadzenie. Drugi jest Andrade Decio (72,03 m), a trzeci Jake Norris z Wielkiej Brytanii (71,93 m). 15:17 Za nami już pierwsze próby. Remi Malengreaux z Belgii rzuca na odległość 56,67 m. Jake Norris z Wielkiej Brytanii osiągnął rezultat 71,93m. Jeszcze lepszy wynik osiągnął Wojciech Nowicki, który rzucił na ponad 77,53 m! 15:08 Na początek czeka nas konkurs w rzucie młotem. Oczywiście liczymy na sukces Wojciecha Nowickiego! Nicole Makarewicz