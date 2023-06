Dwa złota, srebro i brąz – to bilans medali III Igrzysk Europejskich zdobytych w sobotę przez polskich lekkoatletów. Swoje konkurencje wygrali Wojciech Nowicki i Pia Skrzyszowska, drugie miejsce zajęła kobieca sztafeta 4x100 m, a z ostatniego miejsca na podium w rzucie dyskiem cieszył się Robert Urbanek. W ramach III Igrzysk Europejskich rozgrywane są drużynowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Po dwóch dniach rywalizacji Polacy zajmują trzecie miejsce za Włochami i Brytyjczykami.

19:06

Cieszymy się wspólnie. Czułyśmy ciężar na swoich barkach, że rywalizujemy dla drużyny i tutaj każdy punkt jest na wagę złota. Nic, tylko cieszyć się z tego, że walnie przyczyniłyśmy się do punktacji. Ta sztafeta udowodniła, że ten medal w ubiegłym roku to nie był przypadek - mówiła Monika Popowicz-Drapała po zajęciu 2. miejsca w kobiecej sztafecie 4x100 m.

Biegałyśmy dosyć bezpiecznie na dwóch pierwszych zmianach, bo nie mogłyśmy ryzykować tym, że nie zdobędziemy ani jednego punktu. Zdobyłyśmy 15 punktów i jesteśmy zadowolone - komentowała bieg Monika Romaszko.

Cieszymy się, że zdobyłyśmy medal. Jest to sukces, udało się złamać 43 sekundy. To duży plus przed mistrzostwami świata, które są w sierpniu. Taka mała rozgrzewka - powiedziała Magdalena Stefanowicz.

To tylko rekord sezonu, to była nasza pierwsza sztafeta. Fajnie, że nam się udało. Nie wiem jak wy, ale ja się nie spodziewałam takiego wyniku. Dobry prognostyk. Powiedzmy, że to była rozgrzewka - dodała Ewa Swoboda.







19:02

Reprezentacja Niemiec wygrywa bieg męskich sztafet 4x100 m z czasem 38,34 s. Drudzy są Brytyjczycy (38,44 s), trzecie miejsce dla Włochów 38,47. Polacy na szóstej pozycji (38,94)

18:54

Polskę w męskiej sztafecie będą reprezentować: Mateusz Siuda, Przemysław Słowikowski, Łukasz Żok, Dominik Kopeć.

18:53

Za nami bieg B, który wygrywają Francuzi z czasem 38,51 s. Dalej Turcy i Czesi.

18:46

Już za chwilę bieg B męskich sztafet 4 x 100 metrów. Polacy wystąpią w biegu A.

18:45

Adrianna Laskowska kończy rywalizację w trójskoku na szóstej pozycji.

18:40

Polki kończą bieg w sztafecie na 2. miejscu z czasem 42,97 s. Pierwsze są Holenderki, a trzecie Hiszpanki.

18:35

Tymczasem w trójskoku Kristiina Makela w piątej próbie osiąga 13,60 m. Finka na piątym miejscu.

18:33

Polskę w sztafecie 4 x 100 m kobiet będą reprezentowały: Marika Popowicz-Drapała, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda.

18:31

Bieg B wygrywają Szwajcarki 43,39 s. Dalej Francuzki (43,62) i Greczynki (43,81)

18:30

Ruszyły sztafety 4 x 100 m kobiet. Najpierw bieg B. Polki wystartują w biegu A.

18:26

Spoglądamy na rywalizację w trójskoku. Adrianna Laskowska w czwartej próbie osiąga 11,90 m. W tej chwili Polka jest na 6. miejscu.

18:21

Urbanek kończy rywalizację na 3. miejscu! Miejsce na podium dał mu rzut z trzeciej próby - 61,97 m.

18:20

Robert Urbanek jest już po ostatniej próbie. Polak w szóstej próbie rzucił 61,47 m.

18:19

Za nami już bieg A na 1500 m. W ostatecznej klasyfikacji Filip ostrowski zajął 6. miejsce.

18:17

A za nami już piąta próba Roberta Urbanka w rzucie dyskiem. Niestety gorsza. Urbanek rzuca na 60,20 m.

18:16

W rozmowie z reporterem RMF FM Wojciechem Marczykiem Wojciech Nowicki podkreślił, że dziś nie myślał o zdobyciu medalu III Igrzysk Europejskich. Ja jestem na drugim planie, najważniejsza jest drużyna, bo tutaj startujemy jako drużyna. Trzymajmy kciuki za pozostałych - powiedział.

18:13

Chciałem rzucić jak najlepiej, najdalej. Troszeczkę brakuje czucia sprzętu, ale bywa. Najważniejszy jest komplet punktów dla drużyny, bo startujemy jako drużyna i liczą się punkty, wynik jest drugorzędny. Robiłem, co mogłem. Pracujemy dalej, fajnie, że rzucam stabilnie, ale jest bez fajerwerków - powiedział po wygraniu konkursu rzutu młotem Wojciech Nowicki.

18:10

Najbardziej cieszy mnie 16 punktów dla drużyny i najlepszy wynik w sezonie. Nie cieszy się, bo to był 3 falstrat w moim czwartym biegu. To trochę dekoncentruje. Znowu musiałam się uspokoić na starcie, ochłonąć. Pierwsza część dystansu była przyzwoita, w drugiej goniłam. Byłam świadoma, że mogę je dogonić i dogoniłam - powiedziała po wygranej w wyścigu na 100 m Pia Skrzyszowska.

Myślę, że jestem poważną rywalką dla dziewczyn. Wygrałam w tamtym roku mistrzostwa Europy, więc wydaje mi się, że dziewczyny mnie nie lekceważą. Dziewczyny prezentowały lepszą formę niż ja, ale to ja dominowałam na mecie. Cieszę się, że kolejny start, nie z najlepszym wynikiem, z bocznego toru, a to ja zwyciężam i znowu się nie daję - podkreśliła.

18:05

Krzysztof Hołub drugi w biegu B (49,97). Polak był wolniejszy tylko od Turka Ismaila Nezira.

18:02

Za chwile bieg B na 400 metrów przez płotki mężczyzn. Polskę reprezentuje Krzysztof Hołub.

17:52

Robert Urbanek rzuca na 61,97 i przesuwa się na trzecią pozycję.

17:50

Bieg wygrała Carolina Krafzik (54,47), druga Włoszka Ayomide Folorunso, a trzecia Cathelijn Peeters.

17:48

Rozpoczął się bieg na 400 m przez płotki kobiet. W biegu A nie ma reprezentantek Polski.

17:37

W rzucie dyskiem, w drugiej kolejce Robert Urbanek rzuca na 60,19 m.

17:34

Trwa rywalizacja kobiet w trójskoku. Adrianna Laskowska w pierwszej próbie osiąga 13,61 m

17:28

Szwed Daniel Stahl rzuca na 67,25 m i jest już na prowadzeniu.

17:26

W pierwszej próbie Robert Urbanek rzuca dyskiem na odległość 60,17 m. To obecnie drugi wynik.

17:22

Tymczasem w grupie A skoku o tyczce rezultat 4,71 m w pierwszej próbie osiąga Wilma Murto.

17:20

Trwa konkurs w rzucie dyskiem. Polaków reprezentuje Robert Urbanek.

17:14

Pierwsze miejsce w biegu na 1500 m zdobywa Mohamed Katir (3:36,95). Drugie miejsce Isaaca Nadera, Treci Niels Laros. Polak Filip Ostrowski zajmuje 7. miejsce z czasem 3:38,80. To wynik powyżej oczekiwań.

17:11

Trwa bieg na 1500 m mężczyzn. Polskę reprezentację Filip Ostrowski.

16:59

Za nami bieg A w rywalizacji na 800 m pań. Wygrywa Audrey Werro z czasem 1:59,95. Druga Brytyjka Isabelle Boffey (2:00,39), a trzecia Majtie Kolberg z czasem 2:00, 72.

16:52

Angelika Sarna osiąga szósty wynik w drugim biegu 2:03,97 s. Bieg wygrywa Belgijka Camille Laus z czasem 2:02,28.

16:51

Trwa bieg kobiet w grupie B na 800 metrów. Polskę reprezentuje Angelika Sarna.

16:50

Emilia Kusy kończy rywalizację w skoku o tyczce z wynikiem 4,25 m.

16:47

Druga próba Emilii Kusy na 4,40 m w skoku o tyczce nie jest udana.

16:44

Najlepszy rezultat w Europie w tym roku w skoku w dal. Miltiadis Tentoglou z wynikiem 8,34 m wygrywa rywalizację!

16:43

Emilia Kusy z nieudaną próbą na 4,40 m w skoku o tyczce.

16:37

Fenomenalny bieg! Pia Skrzyszowska najlepsza z czasem 12,77 s! Polka wygrywa bieg i zdobywał złoto III Igrzysk Europejskich!

16:35

Start będzie powtórzony. Ditaji Kambundji z czerwoną kartką za falstart. Nie zobaczymy ją w biegu.

16:32

Czas na start płotkarek. W mocniejszej grupie reprezentuje nas Pia Skrzyszowska powracająca po kontuzji.

16:31

Bardzo dobry rezultat osiąga Emilia Kusy. Polka skacze 4,25 m! To jest jej rekord życiowy!

16:25

To już jasne! Wojciech Nowicki ze złotem III Igrzysk Europejskich w rzucie młotem! Polak rzucił na odległość 79,61 m. Drugie miejsce dla Norwega Thomasa Mardala (76,50 m), a trzecie Grek Michail Anastasakis (74,12 m).