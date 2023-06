Mateusz Bereźnicki przegrał na ringu bokserskim w Nowym Targu z reprezentantem Włoch Azizem Abbesem Mouhiidinem 0:5 w półfinale kat. do 92 kg III Igrzysk Europejskich. To oznacza, że Polak zdobył brązowy medal, ale nie wywalczył kwalifikacji olimpijskiej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę w finale Mouhiidine zmierzy się z Irlandczykiem Jackiem Marleyem. Obaj zapewnili sobie prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Z reprezentantów Polski w turnieju pozostała Elżbieta Wójcik, która o godz. 19.15 w półfinale kat. do 75 kg będzie walczyć z Irlandką Aoife O'Rourke. Stawką jest nie tylko awans do finału, ale także kwalifikacja do igrzysk olimpijskich.

Jak poszło pozostałym Polakom?

Startów naszych pozostałych reprezentantów nie można zaliczyć do udanych. Porażki w ćwierćfinałach poniosły: Natalia Rok (50 kg) ze srebrną medalistką olimpijską Turczynką Buse Naz Cakiroglu, Sandra Drabik (54 kg) z Rumunką Lenutą Lacramio Perijoc, Julia Szeremeta (57 kg) z Bułgarką Swietłaną Stanewą oraz Aneta Rygielska (66 kg) z mistrzynią olimpijską Turczynką Busenaz Surmeneli. Wszystkie przegrały stosunkiem głosów 0:5.

Na tym etapie odpadł także Jakub Słomiński (51 kg), którego pojedynek z Francuzem Billalem Bennamą zakończył się dyskwalifikacją w trzeciej rundzie.

W poprzednich dniach w 1/8 finału odpadli Jarosław Iwanow (57 kg) i Sandra Kruk (60 kg).