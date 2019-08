Jednorazowy plastik jako jeden z największych problemów współczesnego świata. Temu problemowi organizatorzy festiwalu postanowili poświęcić jeden dzień. Przekonamy się, jak z problemem plastiku radzą i nie radzą sobie w takich krajach jak Anglia, Włochy, Niemcy i USA. Będzie mowa również o recyklingu. Kolejny dzień Green Film Festiwal, to też projekcie filmów „Straws” i „Welcom to Sodom”.

Kraków International Green Film Festival: Dzień trzeci Materiały prasowe

Temat trzeciego dnia festiwalu brzmi "Planeta plastiku". ciągu dnia w miasteczku festiwalowym odbędą się warsztaty zero waste organizowane przez ekoMałopolska. Będzie można też skorzystać z pierwszego w Polsce kosmetomatu.

Organizatorzy zadbali o to, żeby miasteczko festiwalowe było strefą wolną od plastiku jednorazowego użytku. Wszystkie opakowania po napojach i jedzeniu są zbierane, segregowane i oddawane do recyklingu.

Wtorek to również kolejny dzień pokazów filmowych. Uczestnicy Green Film Festiwalu zobaczą m.in.: "Welcome to Sodom" i "Straws".

/



"Welcome to Sodom" to dokument o wysypisku śmieci w Ghanie, gdzie 250 000 ton elektronicznych odpadów z Zachodu - telefonów komórkowych, telewizorów LCD, notebooków - jest poddawana recyklingowi przez dzieci i dorosłych. Pracownicy opowiadają o tym, jak żyją. Jak się okazuje, mimo zapewnień, świat Zachodu nadal produkuje ogromną ilość elektronicznych śmieci.

Wideo youtube

Powiązane ze sobą losy różnych bohaterów tej historii odkrywają stopniowo złożoność apokaliptycznego społeczeństwa, którego są częścią, a ich niekiedy bardzo osobiste wyznania pozwalają nam poznać prawdziwą naturę Sodomy.

Film pokazuje ludzką egzystencję ukształtowaną przez nowoczesną technologię i właśnie przez nią zagrożoną. W tym świecie przekleństwo cyfrowego konsumpcjonizmu widać jak na dłoni. Sodoma to ucieleśnienie końca naszej cywilizacji, podporządkowanej technologii. Będzie też najprawdopodobniej miejscem spoczynku twojego nowego tabletu, smartfona czy laptopa.

"Straws" to kolorowa animacja, która opowiada historię słomki. Film trwa 30 min i jasno pokazuje widzom problemy spowodowane zanieczyszczeniem tworzywem sztucznym.

/

Szacuje się, że każdego dnia tylko w USA używa się ponad 500 000 000 plastikowych słomek. Ocean Conservancy plasuje słomki jako najchętniej kupowane śmieci na plażach. Nie nadają się do recyklingu, więc lądują na wysypiskach śmieci, ulicach i dodają do oceanów szacunkowo 8,5 miliona ton plastikowych śmieci rocznie.

Wideo youtube

Reżyserka Linda Booker przeprowadza wywiad z Jackie Nunez, założycielką The Last Plastic Straw, właścicielami restauracji "Straws by Request Only", znanym biologiem morskim i pisarzem dr Wallace J. Nichols, badaczem dr Jenną Jambeck i artystką Drifters Project Pam Longobardi. W Kostaryce spotykamy badaczy żółwi, Nathana Robinsona i Christine Figgener, doktorantkę z Texas A&M University, którzy uratowali i sfilmowali usunięcie plastikowej słomy w nosie żółwia morskiego, który stał się wirusowy w 2015 roku. Ta historia zainspirowała ucznia w wieku gimnazjalnym Maxa Machuma rozpocząć #NoStrawChallenge #SinPajillaPorFavor i przyłączyć się do ruchu na całym świecie, który robi morze zmian, jedna plastikowa słomka na raz.