Współcześnie największy problem mamy z zalewającym nas plastikiem. Właśnie temu zjawisku organizatorzy Festiwalu postanowili poświęcić trzeci jego dzień. Przekonamy się jak z problemem plastiku radzą i nie radzą sobie w takich krajach jak Anglia, Włochy, Niemcy i USA. Będzie mowa również o recyklingu. W miasteczku festiwalowym będzie można skorzystać z pierwszego w Polsce cosmetomatu. Kolejny dzień Green Film Festiwal, to też projekcie filmów „Straws” i „Welcom to Sodom”.

Temat trzeciego dnia festiwalu brzmi "Planeta plastiku". W ciągu dnia w miasteczku festiwalowym odbędą się warsztaty zero waste organizowane przez ekoMałopolska. Będzie można też skorzystać z pierwszego w Polsce cosmetomatu. To urządzenie, które zostało stworzone, żeby zmniejszyć użycie plastiku. Z cosmetomatu można pobrać kosmetyki i środki chemii gospodarczej do własnych pojemników. Dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z urządzenia, a nie wezmą swoich pojemników, organizatorzy przygotowali słoiki, z których będzie można skorzystać.

Organizatorzy zadbali o to, żeby miasteczko festiwalowe było strefą wolną od plastiku jednorazowego użytku. Wszystkie opakowania po napojach i jedzeniu są zbierane, segregowane i oddawane do recyklingu.

Wszystkie potrawy, które są sprzedawane mają policzony ślad węglowy, przez co można sprawdzić, na ile to co jemy jest uciążliwe dla środowiska.

Przez cały okres festiwalu będzie działać specjalny namiot z lodówkami foodsharingowymi, które będą uzupełniane towarem z krótkim okresem ważności, jaki pozostał w sklepach i restauracjach.

Wtorkowe pokazy filmowe

Wtorek, to również kolejny dzień pokazów filmowych. Uczestnicy Green Film Festiwalu zobaczą m.in.: "Welcome to Sodom" i "Straws".

"Welcome to Sodom" to dokument o wysypisku śmieci w Ghanie, gdzie 250 000 ton elektronicznych odpadów z Zachodu - telefonów komórkowych, telewizorów LCD, notebooków - jest poddawana recyklingowi przez dzieci i dorosłych. Pracownicy opowiadają o tym, jak żyją. Jak się okazuje, mimo zapewnień, świat Zachodu nadal produkuje ogromną ilość elektronicznych śmieci.

Powiązane ze sobą losy różnych bohaterów tej historii odkrywają stopniowo złożoność apokaliptycznego społeczeństwa, którego są częścią, a ich niekiedy bardzo osobiste wyznania pozwalają nam poznać prawdziwą naturę Sodomy.

"Straws" to kolorowa animacja, która opowiada historię słomki. Film trwa 30 min i jasno pokazuje widzom problemy spowodowane zanieczyszczeniem tworzywem sztucznym.

