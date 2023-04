Trwają przygotowania do kolejnej edycji BNP Paribas Green Film Festival. Wyjątkowe, krakowskie wydarzenie można wesprzeć za pomocą wolontariatu. Organizatorzy zapraszają do przesyłania swoich zgłoszeń.

/ Materiały prasowe

Co roku zaskakuje mnie to, jak nadzwyczajne grono tworzą nasi Wolontariusze - mówi Nadia Dukielska, koordynatorka wolontariatu na BNP Paribas Green Film Festival.

Zgłoszeń dostajemy naprawdę dużo, wiele ze znajomymi twarzami, co bardzo nas cieszy i jeszcze więcej z zupełnie nowymi. Kiedy wreszcie spotykamy się na żywo, wolontariusze zgrywają się ze sobą w niesamowitym tempie. To tym bardziej wyjątkowa znajomość, bo dołączają do nas osoby z różnych grup wiekowych - licealiści, studenci, osoby po studiach i pracujące - i za każdym razem obserwujemy, jak zawiązuje się między nimi więź. Najbardziej chyba jednak cieszy, jak w kolejnych latach te osoby wracają - i to nie pojedynczo, ale właśnie tymi grupami - dodaje.

Festiwal to nie tylko okazja, by nawiązać nowe znajomości. To także szansa na zagłębienie się w światowe kino ekologiczne. Ponadto w trakcie festiwalu odbywają się spotkania z twórcami filmowymi, ekspertami i gośćmi specjalnymi. Wolontariusze mają wyjątkową możliwość poznania ich za kulisami. Ale nie tylko - udział w festiwalu to także szkoła tworzenia wielkich wydarzeń.

Już dwukrotnie uczestniczyłam w BNP Paribas Green Film Festival jako wolontariuszka, bardzo fajne doświadczenie - mówi Urszula Małecka. Byłam tzw. stage-managerką, moim zadaniem było dopilnowanie, żeby odpowiednie elementy programu rozpoczęły się o czasie, pilnowałam, żeby osoby na scenie miały mikrofony oraz dbałam o ich ogólny komfort. Dużo współpracowałam z osobą prowadzącą festiwal oraz technikami. Dobry kontakt z tymi osobami to klucz do sukcesu.

Wolontariat dla każdego

Wolontariat na BNP Paribas Green Film Festival pozwala na zdobycie doświadczenia w wielu dziedzinach. Osoby dobrze czujące się w kontaktach z ludźmi mogą dołączyć do biura festiwalowego, a chcący rozwijać się w stronę dziennikarską czy w zakresie public relations do biura prasowego. Wolontariusze gotowi do aktywnego działania doskonale odnajdą się w takich działach jak obsługa kin, organizacja wydarzeń towarzyszących czy dział produkcji. Z kolei osoby otwarte i komunikatywne mogą liczyć na miejsce w strefie partnerskiej czy dziale gości.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się jak zwykle na krakowskim bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu. Jest to największe tego rodzaju wydarzenie w Polsce i jedno z największych na świecie. Podczas ośmiu dni festiwalowych będzie można obejrzeć najlepsze produkcje filmowe o tematyce ekologicznej z całego świata, a także wysłuchać dyskusji z twórcami, ekspertami i aktywistami klimatycznymi. Poza dawką edukacji klimatycznej, to również okazja na spędzenie czasu wśród zieleni oraz osób, które wiedzą, że nie mamy planety B.

Rekrutacja Wolontariuszy na 6. BNP Paribas Green Film Festival trwa. Zgłoszenia są zbierane do 1 lipca.

Dodatkowe informacje na temat wolontariatu znajdują się na stronie www.greenfestival.pl/wolontariat

Szczegóły na temat 6. BNP Paribas Green Film Festival można znaleźć pod adresem greenfestival.pl. Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 13-20 sierpnia na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu.