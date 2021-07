„Grozi nam katastrofa klimatyczna, jesteśmy coraz bliżej punktu, w którym już nie będzie odwrotu” ostrzega w rozmowie z RMF FM fizyk atmosfery, prof. Szymon Malinowski. Naukowiec wskazuje, że polska jest na etapie myślenia o ekologii i inwestycjach energetycznych sprzed kilkudziesięciu lat.

Musimy zmienić sposób działania i myślenia o klimacie - apeluje w rozmowie z RMF FM profesor Szymon Malinowski. Uczony wskazuje, że zagrożenie katastrofą klimatyczną jest już bardzo duże.

Jesteśmy już na etapie, że do końca tej katastrofy nie powstrzymamy - wskazuje fizyk atmosfery. Prof. Malinowski w rozmowie z Grzegorzem Kwolkiem zauważył, że zjawiska związane ze zmianami klimatu, które są dostrzegalne w Polsce to "drobiazg w porównaniu z tym, co niedawno działo się w Kanadzie, USA i na Syberii". Mowa tu m.in. o katastrofalnych w skutkach pożarach.

My w rachunku ekonomicznym nie liczymy kosztów odłożonych, które przynosi nam globalne ocieplenie. Przyjdzie nam za nie zapłacić, kiedy będziemy starsi lub naszym dzieciom - stwierdził prof. Malinowski.

Cytat Nie chodzi tylko o to, żebyśmy jeździli samochodami elektrycznymi, ale chodzi o to, żeby te samochody elektryczne zużywały mało środowiska. To znaczy, żeby one były lekkie i nieduże. Nie chodzi o to, żeby coś było elektryczne czy hybrydowe. Liczy się całkowity ślad środowiskowy i całkowite emisje także przy wytworzeniu i utylizacji danego produktu prof. Szymon Malinowski

