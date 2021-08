W październiku wejdzie do kin, ale już w sierpniu film "Gunda" będzie można zobaczyć przedpremierowo na proekologicznym BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. Reżyserem jest Rosjanin Wiktor Kossakowski. A tytułowa Gunda to świnia opiekująca się młodymi. ​Producentem czarno-białego dokumentu o zwierzętach hodowlanych jest aktor, laureat Oscara Joaquin Phoenix. "To jest nienachalna filmowa medytacja" - mówi Konstancja Sawicka z Gutek Film. Rozmawiała z nią Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.

REKLAMA