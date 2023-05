Film "W nich cała nadzieja" to postapokaliptyczna wizja świata i kameralna opowieść science fiction. W wyniku globalnego ocieplenia i wojen klimatycznych dochodzi do zagłady ludzkości. Na Ziemi pozostaje prawdopodobnie ostatni ocalały człowiek - kobieta o imieniu Ewa (Magdalena Wieczorek), której towarzyszy robot patrolowy o imieniu - Artur (głos - Jacek Beler).

/ Materiały prasowe

W przerażająco wielkim i pustym świecie Ewa walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się̨ z wielką samotnością̨. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jedynym problemem Ewy. Prawdziwy dramat zaczyna się̨, kiedy bohaterka przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt z maszyną. Zaczyna się̨ wówczas prawdziwa walka o życie - bitwa nie tylko z robotem, ale walka ze sztuczną inteligencją, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem, niż świat który ją otacza.

/ Materiały prasowe

/ Materiały prasowe

Przyszłość pod względem klimatu nie zapowiada się̨ optymistycznie. To jedno z globalnych niebezpieczeństw, do których jesteśmy przygotowani w najmniejszym stopniu. Ocieplenie powyżej 1,5 st. C spowoduje, że życie w niektórych rejonach świata stanie się niemożliwe. Taka sytuacja może doprowadzić́ do napływu fali uchodźców, którzy będą̨ uciekać przed żarem słońca, huraganami czy powodziami. A co zrobią̨ kraje, do których ci ludzi będą̨ chcieli się dostać? Czy dojdzie do bratobójczej wojny o wodę? Czy wojny klimatyczne, o których mowa w filmie, staną̨ się w przyszłości realnym zagrożeniem? Jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli nic w tym temacie nie zrobimy.

W filmie ten temat jest wielokrotnie poruszany. Robot - Artur, służył i dowodził armią robotów na pasie granicznym w Indiach. Jego zdaniem była eliminacja każdego człowieka, który chciał przekroczyć́ granicę. Dlaczego roboty wykonywały to zadania? Roboty nie mogą̨ krzywdzić ludzi - to przecież̇ podstawowe prawo robotyki według Asimova. Filmowy robot ma za zadanie chronić Ewę, został do tego zaprogramowany. To jest jego jedyne zadanie. Co się zatem stało, że stał się jej śmiertelnym wrogiem, chroniąc ją jednocześnie, dowiemy się z filmu.

Problem zasad moralnych jakimi kieruje się robot, wyposażony w sztuczną inteligencję, staje się drugim ważnym wątkiem w filmie. Temat czy sztuczna inteligencja może być́ zagrożeniem dla człowieka, jest ostatnio tematem wielu ciekawych dyskusji. A to wszystko za sprawą programu ChatGPT, o którym zrobiło się teraz bardzo głośno. Nasz filmowy robot to taki zaawansowany "chatbot przyszłości", który nie tylko prowadzi konwersacje z Ewą, ale stara się naśladować́ człowieka. Być może dlatego jest tak niebezpieczny.

Nie chcę zdradzać do końca fabuły. Czy człowiek pokona robota? Jak zakończy się ta historia? - zapraszam jesienią do kin - mówi reżyser filmu Piotr Biedroń.

/ Materiały prasowe

/ Materiały prasowe

Zdjęcia do filmu "W nich cała nadzieja" kręcone były na Hałdzie Skalny w Łaziskach Górnych. Wysokość́ bezwzględna hałdy to prawie 100 m. Na jej powierzchni 30 ha powstała scenografia do filmu zbudowana w całości ze złomu.

Trailer filmu "W nich cała nadzieja"

W rolach głównych wystąpili Magdalena Wieczorek i Jacek Beler. Scenariusz i reżyseria Piotr Biedroń. Producentem filmu jest Beata Pisula. (K&K Selekt Film). Produkcja jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film w kinach pojawi się już jesienią.