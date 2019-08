Pojezierze Dąbrowskie, wśród turystów znane też jako Pogoria, ​to oaza spokoju w samym centrum wielkiej aglomeracji. W upalne dni bywają tam tłumy. Nad Pojezierze Dąbrowskie zjeżdżają mieszkańcy z całego regionu.

Przed laty wydobywano w tym rejonie piasek, który wykorzystywano w okolicznych kopalniach. Z czasem jednak wyrobiska zaczęła wypełniać woda. I tak powstały 4 zbiorniki wodne. Teren ten nazwano Pojezierzem Dąbrowskim. A ponieważ w tym rejonie płynie potok - lewy dopływ Czarnej Przemszy, o nazwie Pogoria, to tą samą nazwą zaczęto nazywać kolejne powstające tam zbiorniki. Dla odróżnienia każdy z nich ma tylko inne oznaczenie cyfrowe.

Pogoria I to najstarszy ze zbiorników. Powstał jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. To miejsce m.in. dla miłośników sportów wodnych.

Pogoria II to z kolei najmniejszy zbiornik Pojezierza Dąbrowskiego. Za to bardzo bogaty jest tam świat flory i fauny, który można oglądać ze specjalnego, pływającego pomostu. Miejsce to stanowi obszar ochronny.

Pojezierze Dąbrowskie / RMF FM

Pogoria III to również miejsce wypoczynku. Jego atrakcją jest m.in. jedyne w swoim rodzaju, bo... zakrzywione molo. Nie jest to jednak wynik budowlanych zaniedbań, ale sporu o ziemię, a dokładnie o piaszczyste dno zbiornika. Spór właściciela ziemi z gminą nie został rozstrzygnięty, dlatego budujący molo musieli nieco zmienić kształt drewnianej konstrukcji.

Pogoria IV to z kolei największy i jednocześnie "najmłodszy" ze zbiorników. Jego oficjalna nazwa to Kuźnica Warężyńska i pełni on funkcję zbiornika retencyjnego.

Nazwę "Pogoria" rozsławiał także na całym świecie jeden z polskich żaglowców, na którym m.in. przez lata organizowano szkoły pod żaglami. A skąd ta nazwa? Właśnie na Pogorii I swoja przygodę z żeglarstwem zaczynał m.in. Maciej Szczepański, który w latach 70. XX wieku kierował polską telewizją. A ponieważ to na zamówienie telewizji żaglowiec zbudowano, nadano mu nazwę ówczesnego popularnego zbiornika wodnego w Dąbrowie Górniczej.