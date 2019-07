Weekend to czas na kolejną odsłonę naszego wakacyjnego cyklu "Fakty znad wody". Tym razem gościmy na Pomorzu. Nie będziemy jednak nad morzem. Bałtyckie plaże to oczywiście najpopularniejsze miejsca do wypoczynku nad wodą w tej części Polski, ale nie jedyne.

Jesteśmy w Charzykowie! / Kuba Kaługa / RMF FM

Sobotę spędzamy w Charzykowach nad Jeziorem Charzykowskim, niedaleko Chojnic. To południowa część województwa pomorskiego, niemal na granicy Kaszub - jednocześnie w Borach Tucholskich.

Jezioro Charzykowskie to jedno z większych jezior w tej okolicy, latem to popularne miejsce wypoczynku, z kąpieliskami i dużą bazą sportów wodnych. Natura stworzyła tutaj idealne wręcz warunki do aktywnego spędzania czasu i rekreacji.

Samo Jezioro Charzykowskie znane jest również pod nazwą Łukomie. To drugi pod względem powierzchni zbiornik wodny w Borach Tucholskich. Nad jego brzegiem położonych jest kilka niewielkich miejscowości. Liczące niespełna 2 tysiące mieszkańców Charzykowy, w których jesteśmy, ale także Małe Swornegacie, Funka, Stary Młyn, Koperncia czy Łukomie. Wszystkie można zaliczać do kategorii miejscowości wypoczynkowych, w każdej z nich skorzystać można również z wypożyczalni sprzętu wodnego.

Ta okolica przypadnie do gustu zarówno miłośnikom kajaków jak i żeglarstwa. Samo Jezioro Charzykowskie - poprzez rzekę Brdę, połączone jest kilkoma innymi jeziorami, choćby Krasińskim, Długim, Łąckim, Płęsno, Jeleń czy innymi.

Jesteśmy w Charzykowie! / Kuba Kaługa / RMF FM

Charzykowo - "mekka polskiego żeglarstwa"

Charzykowo w przeszłości było też określane mekką polskiego żeglarstwa. To tam funkcjonuje najstarszy klub żeglarski w Polsce, tam też - według niektórych - pływać miała najstarsza polska żaglówka. W marcu 1922 roku powołany został Chojnicki Klub Żeglarski, który z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Jego siedziba znajduje się przy promenadzie w Charzykowach, tam też działa duża, żeglarska marina, z miejscem do wodowania jachtów. Do dziś klub prowadzi na dużą skalę szkolenia żeglarskie, także dla dzieci i młodzieży. Latem młodzi adepci żeglarstwa przyjeżdżają tu dosłownie z całej Polski.

W rejs po jeziorze Charzykowskim wybrać można także się statkiem wycieczkowym. Jego armator chwali się, że jednostka została wyposażona w napęd elektryczny. Ze względu na wymogi związane z ochroną środowiska nie może on generować hałasu i spalin. Jezioro leży bowiem w otulinie Parku Narodowego "Bory Tucholskie", zarazem w Zaborskim Parku Krajobrazowym i na terenie obszaru Natura 2000.