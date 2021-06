To już dzisiaj: polscy piłkarze rozpoczynają walkę na Euro 2020! Pierwszy przeciwnik: Słowacy. Na RMF24 zapraszamy Was do wspólnego kibicowania biało-czerwonym – i mamy dla Was ciekawe radiowe gadżety! Wystarczy, że pokażecie nam, jak kibicujecie dzisiaj reprezentacji Polski. Czekamy na zdjęcia!

