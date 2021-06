Czas na ostatni mecz reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2020. Tylko od naszych zawodników zależy, czy będzie to też ostatni występ biało-czerwonych w turnieju. Szanse na awans do 1/8 finału mistrzostw Europy mamy, ale by tak się stało, musimy wygrać ze Szwecją.

Skład reprezentacji Polski: Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz - Karol Świderski, Robert Lewandowski



Rezerwowi: Łukasz Skorupski, Łukasz Fabiański, Paweł Dawidowicz, Tomasz Kędziora, Kacper Kozłowski, Karol Linetty, Maciej Rybus, Przemysław Płacheta, Przemysław Frankowski, Dawid Kownacki, Jakub Świerczok, Michał Helik



Skład reprezentacji Szwecji:Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson – Sebastian Larsonn, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg – Robin Quaison, Alexander Isak.



Rezerwowi: Karl-Johan Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Pierre Bengtsson, Marcus Berg, Gustav Svensson, Filip Helander, Ken Sema, Emil Krafth, Viktor Claesson, Pontus Jasson, Dejan Kulusevski, Jens-Lys Cajuste



* Reprezentacja Polski walczy o awans do 1/8 finału mistrzostw Europy.



* Gola na 1:0 dla Szwecji w drugiej minucie meczu zdobył Forsberg.

* Szansę na wyrównanie w pierwszej połowie miał Robert Lewandowski, ale w jednej akcji dwukrotnie trafił w poprzeczkę.



* Paulo Sousa zdecydował się na zmianę. W drugiej połowie za Tymoteusza Puchacza wszedł Przemysław Frankowski.





* Jeśli przegramy ze Szwecją, to odpadniemy z Euro 2020.

45'

45'

Zaczynamy drugą połowę. Czy to będzie ostatnie 45 minut reprezentacji na Euro 2020?





Tymczasem w meczu Słowacja - Hiszpania już 2:0 dla drużyny Luisa Enrique.



Jak blisko strzelenia bramki był Robert Lewandowski? Proszę tylko spojrzeć na te zdjęcia.





Koniec pierwszej połowy. Mieliśmy swoje szanse, ale za każdym razem brakowało nam dokładności. Mamy 45 minut na strzelenie dwóch bramek.





45'+3

Znów zagrać piłkę w pole karne płasko próbował dograć Jóźwiak, ale zabrakło precyzji.







45+1'

Lewandowski zgrał do Zielińskiego, dobry strzał, ale Olsen wybija piłkę na rzut rożny.







45'

Świderski przy piłce, schodzi w pole karne, ale Szwedzi się bronią, jest wycofanie piłki. Po chwili dośrodkowujemy, ale piłka w rękach Olsena.





44'

Kolejna akcja Kamila Jóźwiaka, ale dośrodkowanie niecelne.







43'

Klich w polu karnym, dośrodkowuje, ale piłkę łapie Olsen.







42'

Uderza Bereszyński, piłka się odbija od Szwedów. Sytuacje opanowali nasi rywale.







41'

Fauluje Isak. Piłka dla Polaków - Jóźwiak dośrodkowuje, Larsson ratuje się wybiciem piłki. Rzut rożny.







40'

Piłkę wybijają Szwedzi.





39'

Dobrze interweniowali Polacy. Jóźwiak podaje do Bereszyńskiego, ten dośrodkowuje, ale Larsson wybija na rzut rożny.





37'

Kolejny faul - ucierpiał Zieliński. Ekdal upomniany przez sędziego.







36'

Rzut rożny dla Szwedów, ale wybija Bereszyński.







34'

Piłka wróciła do Szczęsnego, ten zagrał do Jóźwiaka, ale dobrze blokował go Augustinsson.







34'



Kolejna okazja. Rzut rożny dla drużyny Paulo Sousy.





33'

Po rzucie wolnym kontra Polaków. Do przodu mknął Zieliński, zagrał do Lewandowskiego, ten do Jóźwiaka. Faul dla Polski.







32'

W drugim spotkaniu naszej grupy Hiszpania wygrywa 1:0 po samobójczym golu Dubrawki.







31'

Tym razem ze skrzydła w pole karne próbował zagrać Jóźwiak, ale wybili piłkę Szwedzi.







30'

Puchacz przerwał akcję Szwecji. Podał do Świderskiego, choć lepiej ustawiony był Lewandowski. Strata.





25'

Nieudane rozegranie biało-czerwonych. Klich faulował i piłka dla Szwedów.



Przerwa. Piłkarze uzupełniają płyny.

25'

Zieliński faulowany ok. 30 metrów od bramki Szwedów.







23'

Polacy w ataku pozycyjnym. Świderski nieźle podał w pole karne, ale Lewandowskiego ubiegł Olsen.







21'

Znów wysoko na połowie Polaków Szwedzi. Wybił piłkę Jóźwiak. Piłka znów dla Szwedów, ale z opresji ratuje nas Klich.

18'

Co za akcja! Lewandowski dwa razy trafił w poprzeczkę! Dwukrotnie główkował, ale uderzył piłkę za wysoko.



Ogromne zamieszanie w polu karnym Szwedów, ale nie ma gola! Ucierpiał Olsen.

17'

Lewandowski wywalczył rzut rożny dla Polski.







16'

Trójka Polaków w ofensywie, dośrodkowywał Puchacz, ale akcja przerwana przez Szwedów.







14'

Isak ograł Glika, był już w polu karnym, ale akcję przerwał Bartosz Bereszyński.







13'

Nasi obrońcy wciąż pod dużą presją. Szwedzi naciskają, walczą o każdą piłkę. Nie wygląda to dobrze.







11'

Jóźwiak rozpoczyna kontrę, ale nie miał do kogo zagrać. Ruszamy z atakiem pozycyjnym.







10'

Żółta kartka dla Danielsona za faul na Świderskim.







9'

Była okazja dla Polski, ale osamotniony z przodu był Robert Lewandowski. Tylko rzut rożny dla biało-czerwonych.





8'

Rzut wolny dla Szwecji. Jest dośrodkowanie, na moment oddalamy grę.







7'

Szwedzi od początku nastawieni bardzo ofensywnie. Grają bardzo wysoko. Znów mieli akcję w naszym polu karnym, ale piłkę odebrał im Krychowiak.







5'

Akcja reprezentacji Polski po dobrej interwencji Krychowiaka. Piłki nie opanował jednak Kamil Jóźwiak.







2'

Wymarzony początek Szwedów!





Forsberg przedarł się przez polską obronę- w piłkę nie trafił Kamil Jóźwiak - oddał strzał i jest 1:0.





1'

Zaczynają Szwedzi!







2 minuty do meczu

Zdobywca trzeciego miejsca na piłkarskim mundialu w 1974 r., który rok wcześniej "zatrzymał Anglię" Jan Tomaszewski przewiduje, że podczas EURO 2021 Polska wygra w środę ze Szwecją 1:0.

Taki sam wynik obstawia golfista Adrian Meronk, który w zeszłym tygodniu zaliczył debiut w wielkoszlemowym US Open. Jestem generalnie fanem sportu i lubię kibicować Polakom. Aczkolwiek spodziewam się, że dzisiejszy mecz będzie ciężki. Myślę, że Szwecja ustawi się dosyć defensywnie, więc naszym trudno będzie się przebić, ale i tak obstawiam wynik korzystny dla Polski - powiedział golfista, który sportową karierę zaczynał od trenowania piłki nożnej w Sokole Pniewy.





5 minut do meczu

Czas na hymny obu państw.





5 minut do meczu

Najgroźniejszą bronią Skandynawów w tym spotkaniu może być Aleksander Isak - napastnik Realu Sociedad San Sebastian - twierdzi Kamil Bocheński, Polak pracujący w redakcji sportowej Szwedzkiej Telewizji Publicznej SVT.



Zobaczcie rozmowę Wojciecha Marczyka z dziennikarzem SVT.

Rozmowa Wojciecha Marczyka z dziennikarzem ze Szwecji, Kamilem Bocheńskim Jakub Rutka / RMF FM





10 minut do meczu

Na co muszą uważać piłkarze reprezentacji Polski? O to spytaliśmy Radosława Michalskiego.





Rozmowa Pawła Pawłowskiego z byłym reprezentantem Polski, Radosławem Michalskim Jakub Rutka / RMF FM





15 minut do meczu

Zapytaliśmy kibiców o wynik meczu Szwecja - Polska.

Myślę, że mamy bardzo dużą szansę na awans. Myślę, że po dobrej walce wygramy 2:1 i będziemy świętować - stwierdził jeden z polskich kibiców w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Mniej optymistyczne nastawienie miała jedna z pań. Myślę, że mecz o honor to jedyne, na co nas stać. Dziś do spotkania podchodzę z dystansem - stwierdziła nasza słuchaczka.

Z naszej sondy wynika, że więcej jest osób, które wierzą w sukces reprezentacji Polski. Aż 56 proc. uczestników ankiety przewiduje zwycięstwo Polski. 35 proc. piłkarskich fanów przewiduje, że mecz zakończy się wynikiem 1:0 dla Polski.









18 minut do meczu

Polacy przed ostatnim grupowym meczem mistrzostw Europy ze Szwecją nie trenowali w Sankt Petersburgu. W Sankt Petersburgu nikt nie ćwiczy. Taką decyzję podjęła UEFA i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Na tym stadionie spotkania odbywają się co dwa dni i chodzi o to, aby oszczędzać murawę. Od początku mówiliśmy, że dla nas brak takich zajęć nie stanowi problemu, a niektórzy piłkarze utrzymują, że to nawet lepiej, bo nie marnujemy czasu na dojazdy na stadion. Rano w dniu meczu mamy natomiast zaplanowany lekki rozruch w hotelu - podkreślił team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski.





20 minut do meczu

Osiem zwycięstw, cztery remisy i 14 porażek to bilans polskich piłkarzy w 26 dotychczasowych meczach ze Szwecją, która w środę w Sankt Petersburgu będzie rywalem biało-czerwonych w mistrzostwach Europy. Bramki: 56-37 na korzyść ekipy "Trzech Koron".



Polscy piłkarze mają sporego pecha do Szwedów. Przegrali z nimi pięć ostatnich meczów - cztery o punkty eliminacji mistrzostw Europy 2000 i 2004 oraz towarzyską potyczkę w Sztokholmie w czerwcu 2004.