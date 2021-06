Islandczycy prowadzą z Polakami 2:1 w meczu towarzyskim w Poznaniu. Spotkanie jest dla biało-czerwonych ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się już za trzy dni Euro 2020.

Podczas pierwszych 20 minut spotkania Polakom nie udało się dojść do bramki. Gra była bardzo wyrównana. W 24. minucie szansę otrzymali Islandczycy: Gudmundsson trafił do siatki biało-czerwonych. Najpierw gol uznano za spalony. Później jednak po analizie VAR sędzia zaliczył bramkę. Zmieniło to wynik meczu na 1:0.

Zaledwie chwilę później biało-czerwoni się zrewanżowali. Do remisu 1:1 doprowadziła bramka Zielińskiego, którą pomocnik Napoli strzelił w 34. minucie.

W drugiej połowie spotkania znów szybko na prowadzenie wyszła Islandia. Bjarnason trafił w bramkę już w 47. minucie.



Euro 2020: Polacy rozpoczną zmagania meczem ze Słowakami

Rywalizację w tegorocznych mistrzostwach Europy Polacy rozpoczną 14 czerwca meczem ze Słowacją. Pięć dni później powalczą z Hiszpanią, a 23 czerwca, na zakończenie zmagań w fazie grupowej, spotkają się ze Szwecją.

Mecze Polaków na Euro 2020 Data godzina miejsce 14 czerwca 2021 18:00 Polska – Słowacja Sankt Petersburg 19 czerwca 2021 21:00 Hiszpania – Polska Sewilla 23 czerwca 2021 18:00 Szwecja – Polska Sankt Petersburg

W ramach przygotowań do turnieju zaplanowane zostały dla naszych reprezentantów dwa sparingi: w pierwszym, tydzień temu, zremisowali z Rosją 1:1 .

Od ich postawy w spotkaniu z Islandią zależeć zaś będą w dużej mierze przygotowania do inauguracyjnego pojedynku na mistrzostwach: ze Słowacją.

"Widzimy pewne podobieństwa w grze Islandczyków i naszych rywali na Euro. Są świetnie zorganizowani w obronie, grają bardzo blisko siebie" - zauważył na konferencji prasowej dzień przed meczem w Poznaniu selekcjoner polskiej kadry Paulo Sousa.

"Islandia to naprawdę świetny zespół, podczas mistrzostw Europy sprawili wielką niespodziankę (dotarli do ćwierćfinału Euro 2016 - przyp. RMF). Piłkarze są pewni siebie, umiejętnie przechodzą do kontrataku. Grają może podobnie do Słowacji, ale też w nieco inny sposób, bo po prostu mają innych zawodników. Nasze przygotowania do meczu ze Słowacją będą też zależeć do tego, jak będzie wyglądało spotkanie z Islandią, jak my fizycznie będziemy wyglądać po meczu" - mówił.

Sousa zadowolony z pracy kadry na zgrupowaniu w Opalenicy. "Świetnym pomysłem było zaproszenie rodzin"

Portugalski szkoleniowiec podkreślał również, że jest zadowolony z pracy, jaką zespół wykonał na zgrupowaniu w wielkopolskiej Opalenicy.

"Zrobiliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. W pierwszym tygodniu była odpowiednia intensywność, a tę część zakończyliśmy meczem z Rosją. Może brak było pewnej regularności, ale to część procesu. Nie jest łatwo zmienić grę drużyny, bo piłkarze mają gdzieś zakodowane wcześniejsze przyzwyczajenia. W drugim tygodniu ograniczyliśmy objętość pracy, ale trochę zwiększyliśmy intensywność zajęć. Dlatego było ciężko pod względem kondycyjnym" - relacjonował.

"Mogliśmy zobaczyć interakcje między zawodnikami. Na boisku była koncentracja, skupienie, a poza murawą zawodnicy byli dla siebie nie jak koledzy, ale jak przyjaciele" - dodał.

Zaznaczył również, że "świetnym pomysłem było zaproszenie rodzin zawodników, w tym ich rodziców, którzy pewnie nie mają zbyt wielu okazji przebywać ze swoimi synami i widzieć, jak oni pracują". "Obserwowałem ich twarze i widziałem, że oni też tego pobytu nigdy nie zapomną" - podsumował Paulo Sousa.

Teraz naszych piłkarzy czeka przeprowadzka: w środę przeniosą się do Sopotu, gdzie będą stacjonować w trakcie Euro 2020.