Na ten mecz czekali wszyscy fani piłki nożnej. Mecz reprezentacji Włoch i Turcji na Stadionie Olimpijskim w Rzymie inauguruje piłkarskie mistrzostwa Europy. To pierwsze z 51 spotkań imprezy, której historia sięga 1958 roku. Arbitrem spotkania jest Holender Danny Makkelie.

EURO 2020. Włoscy kibice przed meczem z Turcją / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

SKŁADY WYJŚCIOWE OBU ZESPOŁÓW:



Turcja: Cakir - Meras, Soyuncu, Demiral, Celik - Calhanoglu, Yazici, Yokuslu, Tufan, Karaman - Yilmaz

Włochy: Donnarumma - Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Florenzi - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Insigne, Immobile



Przed spotkaniem mieliśmy wyjątkową sytuację. Piłkę na linię środkową boiska dowiózł sterowany zdalnie samochód.





Dotychczas reprezentacje Włoch i Turcji mierzyły się ze sobą jedenastokrotnie. Statystyki zdecydowanie przemawiają na korzyść Azzurrich, którzy wygrali osiem razy. Trzy razy padł remis, natomiast Turcy nie wygrali żadnego z tych spotkań.

I właśnie podopieczni Roberto Manciniego są wskazywani jako jeden z faworytów całego turnieju. Włosi nie zdobyli mistrzostwa Europy od 1968 roku, więc tym bardziej będą chcieli przełamać tę niemoc. Turcy z kolei ani razu nie sięgnęli po końcowy triumf.

Portugalia broni tytułu

Najbardziej utytułowani są Niemcy i Hiszpanie, którzy triumfowali w mistrzostwach Starego Kontynentu po trzy razy. Tytułu wywalczonego pięć lat temu we Francji będą jednak bronić Portugalczycy.

Po raz drugi w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od niej obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada. Finał - 11 lipca na Wembley w Londynie.

Poza Rzymem i Londynem, status miast-gospodarzy ma dziewięć innych ośrodków: Amsterdam, Bukareszt, Baku, Monachium, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow oraz Sankt Petersburg i Sewilla. Właśnie w Hiszpanii i Rosji mecze grupowe rozegra polska drużyna, a ich rywalami będą kolejno: Słowacja, Hiszpania i Szwecja.

Polacy po raz czwarty

Będzie to czwarty występ biało-czerwonych w tej imprezie. Dotychczas dwukrotnie odpadli po fazie grupowej, a pięć lat temu dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem - Portugalią.

Swój pierwszy mecz na Euro 2020 Polacy rozegrają w najbliższy poniedziałek, 14 czerwca: w Sankt Petersburgu zmierzą się ze Słowacją. Pięć dni później powalczą w Sewilli z Hiszpanią, a 23 czerwca, na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej, spotkają się w Sankt Petersburgu ze Szwecją.

Pierwotnie ME miały zostać rozegrane w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała się przenieść na 2021.

"Stały fragment gry": Śledź Euro 2020 wraz z dziennikarzami RMF FM!

Relacje z meczów Euro 2020, informacje o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach, komentarze piłkarzy i ekspertów znajdziecie oczywiście w Faktach RMF FM, na RMF24 i w naszej nowej internetowej stacji informacyjnej: Radiu RMF24.pl !

Z myślą o kibicach przygotowaliśmy również specjalny program poświęcony mistrzostwom Europy: "Stały fragment gry" możecie oglądać codziennie wieczorem, o 22:05, na RMF24, naszym kanale na YouTubie i na naszym profilu na Facebooku . Program prowadzą wysłannicy RMF FM na mistrzostwa Europy Wojciech Marczyk i Paweł Pawłowski.

W "Stałym fragmencie gry" nie zabraknie wypowiedzi piłkarzy i trenerów, przeglądu najciekawszych materiałów o Euro 2020 w mediach społecznościowych.

Będziemy mieli również radiowe gadżety dla wszystkich, którzy razem z nami kibicować będą reprezentacji Polski i innym drużynom w czasie mistrzostw Europy. Jeśli chcecie, by Wasz komentarz, nagranie wideo czy zdjęcie nie umknęły naszej uwadze, pamiętajcie o użyciu hasztagu: #EuroRMF.