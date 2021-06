Sobotni mecz Polaków "o wszystko" z Hiszpanami zakończył się remisem. Na RMF24 niezmiennie zapraszamy Was do wspólnego kibicowania naszej kadrze – i mamy dla Was ciekawe radiowe gadżety! Wystarczy, że pokażecie nam, jak kibicowaliście reprezentacji Polski. Czekamy na zdjęcia!

REKLAMA