O 21.00 usłyszeliśmy pierwszy gwizdek w meczu Polska – Hiszpania. Spotkanie rozgrywa się na Estadio La Cartuja w Sewilli. Głównym arbitrem jest Włoch Daniele Orsato. Dla biało-czerwonych jest to mecz „o wszystko”. Jeżeli Polacy chcą wyjść z grupy, nie mogą sobie pozwolić na przegraną z Hiszpanami. Śledzimy sytuację na boisku - specjalnie dla Was, relacja na żywo z meczu!

27'

Polska wznowiła grę ze środka





25'

Gola dla Hiszpanów zdobył Alvaro Morata.





24'

Hiszpanie w ataku pozycyjnym.



23'

Llorente kolejny raz zatrzymuje rozpędzającego się po lewej Puchacza.





22'

Faul na Świderskim w środkowej strefie boiska. Polska zacznie od rzutu wolnego





20'

Rzut rożny dla gospodarzy. W przedpolu pewnie interweniował Wojciech Szczęsny.





19'

Lewandowski ruszył sam z piłką na połowę przeciwnika. Dopadła go jednak czwórka Hiszpanów, która w końcu odebrała mu piłkę.



18'

Bardzo niebezpieczna sytuacja pod bramką Polaków.



17'

Krótkie rozegranie. Koke centrował, jednak Polacy szybko odwiedli zagrożenie od bramki.



16'

Dośrodkowanie Olmo w pole karne. Hiszpanie zdołali wywalczyć rzut rożny.



14'

Zieliński rozpoczął akcję, ale niestety! Okazję na szybką kontrę w momencie przerwali Hiszpanie.





13'

Hiszpanie przez większość czasu - jak się spodziewano - są w posiadaniu piłki.





12'

Kolejny strzał z dystansu - próbował Pau Torres. Piłka minęła bramkę.





10'

Pierwsza interwencja Szczęsnego, który nie miał problemów z uderzeniem Olmo.





8'

Cały czas Polacy trzymali Hiszpanów na ich połowie. Gospodarze jednak szybo zamknęli Polaków we własnym polu karnym. Niebezpieczna sytuacja pod polską bramką, ale Hiszpanom nie udało się strzelić.





6'

Wysoko zaczęliśmy to spotkanie. Strzela Mateusz Klich, ale niestety! Nie trafia do siatki.





5'

Kolejny faul - tym razem ucierpiał Puchacz.





4'

Pierwszy faul na Robercie Lewandowskim.





3'

Hiszpania wywalczyła aut na połowie Biało-Czerwonych.





2'

Zieliński upadł w polu karnym Hiszpanów, ale sędzia pokazał, że nie było przewinienia.





1'

Rozpoczęliśmy mecz! Jóźwiak w narożniku próbował wywalczyć stały fragment gry.





20:57 Czekamy na pierwszy gwizdek!

20:55 Na hiszpańskim stadionie wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego

Tradycyjnie przed meczem wybrzmiały hymny obu państw. Dzięki obecności polskich kibiców "Mazurek Dąbrowskiego" brzmiał niezwykle głośno!





20:51 Polacy zagrają "mecz o wszystko". Duże zmiany w kadrze Sousy

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że w podstawowej jedenastce na mecz z Hiszpanią znaleźli się: Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Kamil Józwiak, Jakub Moder, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz, Robert Lewandowski i Karol Świderski.



20:48 Kibicuj z RMF FM!

Na RMF24 niezmiennie zapraszamy Was do wspólnego kibicowania naszej kadrze - i mamy dla Was ciekawe radiowe gadżety! Wystarczy, że pokażecie nam, jak kibicujecie dzisiaj reprezentacji Polski. Czekamy na zdjęcia!

20:45 Głównym arbitrem będzie Włoch

Włoch Daniele Orsato będzie sędzią głównym meczu Polski z Hiszpanią. Na liniach w Sewilli pomagać mu będą jego rodacy Alessandro Giallatini i Fabiano Preti. Arbitrem technicznym będzie Francuzka Stephanie Frappart.

20:42 Konferencji prasowych po meczu nie będzie

Jeszcze przed meczem w Sewilli, nie czekając na rezultat starcia reprezentacji Polski z Hiszpanią w drugim meczu grupy E na mistrzostwach Europy, Polski Związek Piłki Nożnej przekazał zaskakujący komunikat: "Jutro, po meczu reprezentacji Polski z Hiszpanią, nie odbędą się aktywności medialne w Media Center na Polsat Plus Arena"

20:39 Polska - Hiszpania. Kto wygra mecz?

Jedni nie dają Polakom szans, inni optymistycznie czekają na wygraną. Jak zakończy się wieczorny mecz? Zagłosujcie w naszej sondzie!

20:34 Emocje sięgają zenitu!

Nasz specjalny wysłannik na Euro, Wojciech Marczyk, prosto z Sewilli będzie oglądał mecz. W Hiszpanii emocje sięgają zenitu! Polscy i hiszpańscy kibice wspólnie oczekują na pierwszy gwizdek.





20:30 Trudna sytuacja Polaków w grupie

Jeżeli biało-czerwoni przegrają dziś z Hiszpanią w Sewilli, stracą szansę na co najmniej trzecie miejsce, które przy dobrym bilansie punktowym i bramkowym może dać awans do 1/8 finału.

W takiej sytuacji Polacy - nawet w razie zwycięstwa w ostatniej kolejce 23 czerwca nad Szwedami - nie wyprzedziliby Słowaków, ponieważ mają od nich gorszy bilans bezpośrednich meczów.