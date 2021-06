"Na Euro wszyscy marzą o tym, żeby wyjść z grupy, a potem zajść jak najdalej w fazie pucharowej. Uważam, że 14-15 drużyn może wygrać tę imprezę, może nawet więcej. Nasz plan minimum to wyjście z grupy. Natomiast - co dalej, to zobaczymy” – stwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który przebywa na zgrupowaniu kadry w Opalenicy. “Wszystko jest możliwe. To zależy, na kogo wpadniemy i od wielu innych czynników" – dodał.

Zbigniew Boniek /Jakub Kaczmarczyk /PAP

