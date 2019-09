Polska zremisowała z Austrią 0:0, Słowenia wygrała z Izraelem 3:2, a Łotwa przegrała z Macedonią Północną 0:2 w poniedziałkowych meczach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Z dużej przewagi punktowej biało-czerwonych w grupie G niewiele zostało.

Piłkarze reprezentacji Polski Piotr Zieliński i Robert Lewandowski po meczu / Leszek Szymański / PAP

W piątek Polacy stracili pierwsze punkty, ulegając na wyjeździe Słowenii 0:2, a w poniedziałek na PGE Narodowym zdobyli tylko jeden. Mieli swoje szanse, najlepszą - Robert Lewandowski, który w 29. minucie uderzył głową, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Bliżsi wygranej byli Austriacy. Kilka razy gospodarzy uratował bramkarz Łukasz Fabiański.

Słaby mecz biało-czerwonych. Polska zremisowała z Austrią [ZAPIS RELACJI] Po słabym meczu reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała z Austrią na Stadionie Narodowym w Warszawie w eliminacjach mistrzostw Europy. Po 6 kolejkach Polska jest liderem grupy G z 13 punktami na koncie. Wiceliderem jest Słowenia z 11 punktami na koncie. czytaj więcej

W Lublanie Słoweńcy, choć przegrywali z Izraelczykami 1:2, podtrzymali dobrą passę, pokonując rywala 3:2. Bohaterem meczu był Benjamin Verbic, zdobywca dwóch bramek, w tym zwycięskiej w 90. minucie. Wyrównującego gola na 2:2 strzelił były piłkarz Jagiellonii Białystok, a obecnie Apoelu Nikozja Roman Bezjak. Dla gości jedną z bramek zdobył Eran Zahavi, najskuteczniejszy piłkarz eliminacji w całej strefie europejskiej. W poniedziałek powiększył swój dorobek do dziewięciu trafień.



Nie rezygnują z walki o Euro 2020 Macedończycy. W Rydze pokonali Łotyszy 2:0, a wynik został ustalony już po 17 minutach grupy, po bramkach Gorana Pandeva i Enisa Bardiego.



W tabeli Polacy mają już tylko dwa punkty przewagi nad Słoweńcami, trzy nad Austriakami oraz pięć nad Izraelem i Macedonią Północną. Kolejny mecz podopieczni Jerzego Brzęczka rozegrają 10 października na wyjeździe z Łotyszami, którzy dotychczas przegrali wszystkie sześć spotkań.



W grupie C wyjazdowe zwycięstwa odnieśli faworyci: Niemcy pokonały Irlandię Północną 2:0, a Holandia - Estonię 4:0. Na pierwsze miejsce w tabeli awansowali Niemcy, ale taki sam dorobek punktowy mają piłkarze z Ulsteru, a trzy "oczka" tracą do obu drużyn Holendrzy, którzy rozegrali jednak jeden mecz mniej.



Fantastycznie spisują się w eliminacjach Belgowie. W poniedziałek pokonali w Glasgow Szkocję 4:0 i zdecydowanie prowadzą w grupie I, mając komplet punktów i bilans bramek 19-1. "Czerwone Diabły" mogą przypieczętować awans do Euro 2020 już w następnej kolejce, a bliscy celu są także Rosjanie, po wygranej w Kaliningradzie z Kazachstanem 1:0.



W grupie E doszło do niespodzianki - wicemistrzowie świata Chorwaci, którzy kilka dni temu rozbili na wyjeździe Słowację 4:0, tylko zremisowali w Baku z Azerbejdżanem 1:1. Mimo to objęli prowadzenie w tabeli, wyprzedzając o punkt Węgrów, którzy w Budapeszcie przegrali ze Słowakami 1:2.



Szóstą kolejkę zakończą we wtorek mecze w grupach A, B i H, m.in. mistrza świata Francji z Andorą, Anglii z Kosowem i Portugalii na wyjeździe z Litwą.



Reprezentacje 55 członków UEFA utworzyły łącznie 10 grup eliminacyjnych - pięć po pięć drużyn i pięć po sześć zespołów. Awans do finałowego turnieju Euro 2020 uzyskają po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Stawkę uzupełnią cztery drużyny z Ligi Narodów.

Eliminacje Euro 2020. Tabela grupy G: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty 1. Polska 6 4 1 1 8-2 13 2. Słowenia 6 3 2 1 12-5 11 3. Austria 6 3 1 2 13-6 10 4. Izrael 6 2 2 2 11-11 8 5. Macedonia Płn. 6 2 2 2 8-8 8 6. Łotwa 6 0 0 6 1-21 0