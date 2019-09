Bramkarz i największa gwiazda reprezentacji Słowenii Jan Oblak uważa Roberta Lewandowskiego za "piłkarza kompletnego". "To jeden z najlepszych napastników w Europie" - mówił o kapitanie polskiej kadry na konferencji prasowej. Obie reprezentacje zmierzą się w piątek w meczu eliminacji mistrzostw Europy.

Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Słowenii Jan Oblak podczas treningu na stadionie Stožice w Lublanie / Leszek Szymański / PAP

Obaj zawodnicy stanęli naprzeciw siebie czterokrotnie - w 2016 roku, kiedy Bayern Monachium rywalizował z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Oba zespoły wygrały po dwa mecze, a Lewandowski uzyskał dwie z trzech bramek, które strzelili Bawarczycy.

Na pewno Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników w Europie. Jest zawodnikiem kompletnym, nie tylko bardzo skutecznym, ale też pracującym w defensywie - powiedział bramkarz Słowenii.

Odnosząc się do piątkowego spotkania w Lublanie, stwierdził, że "każdy mecz jest trudny i jutro nie będzie inaczej".

Trzeba myśleć pozytywnie, tylko w ten sposób możemy osiągnąć korzystny wynik. Musimy zostawić za sobą poprzedni rok, w którym było wiele nieszczęśliwych momentów. Od kiedy pracę z nami zaczął selekcjoner Matjaz Kek, musimy patrzeć w przyszłość. Bardzo zależy mi, żeby pomóc Słowenii - trenerowi i każdemu piłkarzowi z osobna, nawet tym, którzy siedzą na ławce - podkreślił Oblak.

Selekcjoner Matjaz Kek nie ukrywał natomiast, że cieszy się, że w piątek na stadionie Stozice jego zespół będzie wspierał komplet kibiców.

Nie pamiętam, kiedy ostatnio wszystkie bilety na mecz sprzedały się tak wcześnie. Cieszę się i liczę na to, że atmosfera będzie wspaniała. To tylko kolejny czynnik, który zwiększa naszą motywację - zaznaczył.

Słowenia dotychczas zremisowała z Izraelem i Macedonią oraz przegrała z Austrią i wygrała na Łotwie aż 5:0.

Może nasza gra nie jest optymalna, ale to jest to, na co w tym momencie nas stać. Każdy zawodnik, który jest w drużynie narodowej, musi grać na maksimum. Bywały takie sytuacje, że na treningu wszyscy świetnie sobie radzili, a mecz wychodził potem słabo. Pracujemy nad tym, żeby nie tracić koncentracji - przyznał Kek.

W tej chwili w tabeli grupy G eliminacji Euro 2020 Słowenia zajmuje 4. miejsce z 5 punktami na koncie, a przed sobą ma Austrię (6 pkt) i Izrael (7 pkt) oraz Polskę, która z kompletem zwycięstw przewodzi stawce.

Piątkowe spotkanie w Lublanie rozpocznie się o godzinie 20:45.