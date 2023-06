Piłkarska reprezentacja Polski wraca na eliminacyjną ścieżkę. Po towarzyskim triumfie nad Niemcami, w Kiszyniowie podopieczni Fernando Santosa grają z Mołdawią w starciu o Euro 2024. Biało-czerwoni prowadzą 2:0 po golach Milika i Lewandowskiego. Wynik meczu możecie śledzić w tym newsie.

Mecz Mołdawia - Polska / Piotr Nowak / PAP

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos desygnował dziś do gry największe gwiazdy kadry, w tym Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Partnerem w ataku napastnika Barcelony jest Arkadiusz Milik. Biało-czerwoni grają też trzema defensorami.

W 13. minucie Polacy objęli prowadzenie. Frankowski dośrodkował na długi słupek. Piłka trafiła do Lewandowskiego, który głową zagrał do Milika. Napastnik Juventusu delikatnie musnął piłkę i wpakował ją do siatki.

W 34. minucie Lewandowski podwyższył na 2:0. Napastnik Barcelony otrzymał podanie od Milika i popisał się precyzyjnym, płaskim strzałem sprzed pola karnego.

Mołdawia: Dorian Railean - Ioan-Calin Revenco, Artur Craciun, Victor Mudrac, Veaceslav Posmac - Maxim Cojocaru, Vladislav Baboglo, Cristian Dros, Vitalie Damascan, Oleg Reabciuk - Ion Nicolaescu.

Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik.