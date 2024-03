Polska wygrywa z Estonią 3:0 do przerwy półfinałowego meczu barażowego o awans do piłkarskich mistrzostw Europy, który odbywa się w Warszawie. Pierwszą bramkę zdobył Przemysław Frankowski, drugą Piotr Zieliński, a trzecią Jakub Piotrowski. Od 27. minuty Estonia gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Maksima Paskotsiego.

Polak Przemysław Frankowski (L) i Alex Matthias Tamm (P) z Estonii podczas meczu półfinałowego baraży o awans do turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw Europy / Leszek Szymański / PAP

Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski (kapitan).

Estonia: Karl Jakob Hein - Ragnar Klavan, Joonas Tamm, Maksim Paskotsi (do 27 minuty, dostał czerwoną kartkę), Karol Mets (kapitan), Ken Kallaste - Alex Matthias Tamm, Markus Soomets, Martin Vetkal, Kevor Palumets - Oliver Jurgens.

Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia).

Reprezentacja Polski jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Dotychczasowy bilans spotkań Biało-Czerwonych z tym rywalem to siedem zwycięstw, remis i porażka.

Jeśli Polacy dziś wygrają za 5 dni zmierzą się w finale baraży z lepszym z pary Walia - Finlandia.

Lewandowski: Nieważne jak, ważne, aby wygrać pierwszy mecz

Dla kapitana Roberta Lewandowskiego to 147. występ w kadrze. Skupiam się na najbliższych meczach. Oczywiście teraz na pierwszym. To są spotkania barażowe. Nieważne jak, ważne, aby wygrać pierwszy mecz, zagrać w finale barażowym i awansować na Euro 2024. Mocno w to wierzymy i tak do tego podchodzimy - mówił Lewandowski podczas konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie reprezentacji w Warszawie.

Mam nadzieję, że "zbudujemy się" tym meczem, zaprezentujemy od pierwszej do ostatniej minuty to, co mamy najlepsze. I przede wszystkim będziemy skuteczni. Podchodzę pełen optymizmu i wiary, że awansujemy na Euro 2024 - dodał.

W niedalekiej przeszłości reprezentacja Polski awansowała już z baraży na wielki turniej - w marcu 2022 roku na mistrzostwa świata, po wygranej w Chorzowie ze Szwecją 2:0 (wcześniej był walkower z Rosją).

Jesienią 2023 zajęła dopiero trzecie miejsce w swojej grupie eliminacji Euro, ale ma prawo wystąpić w barażach, głównie dzięki udziałowi (jeszcze pod wodzą Czesława Michniewicza) w najwyższej dywizji poprzedniej edycji Ligi Narodów.

Mamy doświadczenie z gry w barażach. Wiadomo, że naszym celem jest być na Euro. Jeżeli awansujemy, to myślę, że nikt nie będzie wspominał, jak to osiągnęliśmy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak wyglądały te eliminacje. I w ostatnim czasie próbujemy to zmienić. Wierzę, że baraże będą przełomowym momentem dla reprezentacji. Że wróci to, czego ostatnio brakowało, czyli polot, lekkość, fantazja, mocne granie w defensywie i ofensywie - zakończył kapitan reprezentacji Polski.