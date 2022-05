Dla ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych rozpoczyna się dziś egzaminacyjny maraton. Na początek test z języka polskiego. Na naszej stronie po godz. 13 opublikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez nauczycieli.

Tegoroczne arkusze CKE zostaną opublikowane po godz. 13 / Shutterstock

Ósmoklasiści rozpoczną egzamin z języka polskiego o godz. 9. Na jego rozwiązanie będą mieć 120 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracę z arkuszem będą mieć przedłużoną nie więcej niż o 60 minut.

Centralna Komisja Egzaminacyjna po godz. 13 opublikuje arkusze egzaminacyjne. Będą one dostępne także tutaj, na naszej stronie. Chwile później zaczniemy sukcesywnie publikować propozycje odpowiedzi. Przygotuje je dla Was polonistka mgr Małgorzata Wojtysiak nauczycielka z Warszawy.

Arkusze i odpowiedzi z egzaminów ósmoklasisty z poprzednich lat znajdziecie w naszym raporcie specjalnym>>>

Co zabrać na egzamin ósmoklasisty

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Uczniom zdającym egzamin ósmoklasisty przypominamy: obowiązuje strój galowy. Zabierzcie ze sobą legitymację szkolną, czarny, niezmazywalny długopis lub pióro. Na salę można wnieść butelkę niegazowanej wody mineralnej.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na egzamin urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany zostanie po raz czwarty - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

Testy - podobnie jak w ubiegłym roku - zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

To zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.