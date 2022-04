Przed uczniami najwyższych klas szkół podstawowych pierwszy poważny sprawdzian, który będzie miał wpływ na dalszą naukę. Pod koniec maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o teście, który podsumowuje naukę w podstawówce.

Egzamin ósmoklasisty - zdjęcie ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 24 do 26 maja. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły.

Każdy z ósmoklasistów podchodzi do egzaminu z trzech przedmiotów. Są nimi język polski, matematyka i język obcy nowożytni. Uczniowie mogą zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 - język polski

25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - matematyka

26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - język angielski (opcjonalnie inny język nowożytny).

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Nie oznacza to jednak, że jego wynik nie jest istotny. Liczba punktów uzyskana na egzaminie ósmoklasisty będzie miała znaczący wpływ na uzyskanie miejsca w wymarzonej szkole ponadpodstawowej. Wynik nie ma jednak wpływu na ukończenie podstawówki.

Po raz pierwszy test ósmoklasisty przeprowadzono w 2019 roku. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Test ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w trzy kolejne dni: 24, 25 i 26 maja. Pierwszego dnia ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. Na dokonanie odpowiedzi będą mieli dwie godziny. Drugiego dnia rozwiązywać będą zadania matematyczne, a potrwa to 100 minut. W ostatnim, najkrótszym dniu egzaminu w 1,5 godziny trzeba będzie odpowiedzieć na pytania dotyczące języka obcego.

Co zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Na egzamin ósmoklasisty uczniowie mogą przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem bądź atramentem. Na test z matematyki można zabrać ze sobą również linijkę. ‎

W czasie sprawdzianu nie można korzystać z kalkulatorów ani słowników. Do sali egzaminacyjnej nie można także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i zadania otwarte, w których egzaminowany samodzielnie formułuje odpowiedź.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju, jednak jeśli uczeń ‎z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, będzie mógł to zrobić w czerwcu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy w lipcu

Uczniowie poznają swoje wyniki już pierwszego dnia miesiąca, a tydzień później otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎rezultatach. W dokumencie znajdą wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej zdobyty z danego przedmiotu) oraz wynik na skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna dla tej drugiej skali podaje tu przykład:

Uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Uczeń lub jego rodzice mają jednak prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zdającego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach testu.

Po przejrzeniu pracy mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Składa się go do dyrektora OKE do 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowy dokument i wydaje nowe zaświadczenie.

Egzamin ósmoklasisty a wymarzona szkoła ponadpodstawowa

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej mają laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich oraz finaliści krajowych olimpiad konkursów przedmiotowych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, najwięcej punktów można zdobyć za dobry wynik egzaminu ósmoklasisty. Następnie cenione są wymienione na świadectwie ukończenia podstawówki oceny z języka polskiego i matematyki, a także dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji do danego oddziału.

Kolejne punkty kandydat otrzymuje za świadectwo z wyróżnieniem, nagrody w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. Kilka dodatkowych punktów można także uzyskać dzięki aktywności społecznej, w tym wolontariatu. Wszelkie działania muszą być jednak wpisane w świadectwo ukończenia szkoły.

Test już bez pandemii

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w połowie kwietnia, że podczas egzaminów nie będą obowiązywały odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Podczas egzaminów obowiązują natomiast Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.