Środa to drugi dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę z matematyki. Po egzaminie na RMF24.pl opublikujemy arkusze zadań i rozwiązania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Egzamin ósmoklasisty z matematyki potrwa 100 minut. Rozpoczął się o godz. 9:00.

We wtorek ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego . W czwartek czeka ich jeszcze egzamin z języka obcego nowożytnego. Rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 90 minut. Największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty: Kiedy będą wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będzie go pisał w drugim - w dniach 12-14 czerwca.



Wynik egzaminu ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.