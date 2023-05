Ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych przystąpiło w środę do egzaminu pisemnego z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna po południu opublikuje arkusze. Tuż po godz. 13 w naszym artykule znajdziecie propozycje rozwiązań - przygotują ją dla Was nauczyciele matematyki z Lublina.

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki opublikujemy na RMF24 / Shutterstock

Test z matematyki rozpoczął się o godzinie 9.00. Dla większości uczniów trwał 100 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogli przedłuzyć pracę z arkuszem o 50 minut.

Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie mógł przystąpić do egzaminu z matematyki w planowanym na dziś terminie, będzie miał dodatkowy: wyznaczono go na 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - także na godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Arkusze CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna - podobnie jak wczoraj - po godz. 13 opublikuje tegoroczne arkusze. Znajdziecie je także w tym artykule.

Ten link będzie aktywny po godz. 13:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023. MATEMATYKA. ARKUSZE CKE. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

Egzamin ósmoklasisty 2023. Rozwiązania z matematyki

Chwilę później nauczyciele z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi rozpoczną rozwiązywanie arkuszy z matematyki. Będziemy je na bieżąco - kartka, po kartce - publikować poniżej. Wciśnij F5, aby odświeżyć

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. Odbywa w dniach od 23 do 25 maja. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - w środę - z matematyki. W trzecim dniu - w czwartek - zmierzą się z egzaminem z języka obcego (w tym z języka angielskiego).

Testy zostaną sprawdzone przez egzaminatorów

Prace ósmoklasistów będą oceniane przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.